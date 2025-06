MediaMarkt tumba el precio de esta aspiradora sin cables Xiaomi con buena autonomía

Aunque las aspiradoras Dyson llevan tiempo ocupando el liderazgo en este tipo de dispositivos de limpieza, es cierto que ya tienen muchos otros rivales en el mercado. Esta Xiaomi Vacuum Cleaner G20 es uno de ellos y, ahora, puedes conseguirla rebajada en MediaMarkt, por 159 euros.

Una aspiradora sin cables buena, bonita y barata

Esta Xiaomi Vacuum Cleaner G20 es una aspiradora sin cables que destaca por ofrecer una potencia de succión máxima de 150 AW. Su barra de cepillo eléctrica con reflector silver para diferentes tipos de suelos y gracias a su luz LED frontal podrás ver mejor la suciedad en condiciones de poca luz.

Su boquilla de cepillo 2 en 1 te va a permitir limpiar fácilmente las zonas altas y las esquinas, para que puedas eliminar el polvo oculto de los huecos, el acumulado en lugares altos y el polvo flotantes de las superficies.

El depósito que trae tiene una capacidad de 600 ml, por lo que no necesitarás vaciarlo de forma frecuente y, además, no necesitarás tocarlo para vaciarlo. Viene con un soporte de pared, para que puedas almacenarla mientras no la utilizas y su batería dura hasta 60 minutos.

