MediaMarkt tiene en su outlet estas espectaculares Nintendo Switch en edición especial de The Legend of Zelda y Pokémon

En el outlet de MediaMarkt, que se encuentra en la tienda de eBay, de vez en cuando se pueden encontrar productos muy rebajados; algunos incluso no suelen encontrarse de forma recurrente en el resto de tiendas, por lo que es una buena oportunidad de comprarlos. En esta ocasión, MediaMarkt Castellana tiene entre su catálogo dos espectaculares ediciones de la Nintendo Switch, la consola híbrida en edición The Legend of Zelda y otra en edición Pokémon Escarlata y Púrpura.

Nintendo Switch OLED - Edición The Legend of Zelda

The Legend of Zelda es una saga importantísima para Nintendo, y no es para menos. Las últimas dos entregas principales (' Breath of the wild ' y ' Tears of the Kigndom ') han tenido una gran importancia no sólo en la empresa, sino también en la industria del videojuego. Esta Nintendo Switch OLED ahora se puede encontrar en el outlet de MediaMarkt a un precio de 314,10 euros en estado "nuevo".

Lo que más destaca, y el punto diferenciador con la consola en su versión más tradicional, es la ilustración del videojuego que podemos encontrar en el dock. Pero, además, los Joy-Con, los mandos de la Nintendo Switch, también están personalizados con una ilustración correspondiente a 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'.

Nintendo Switch OLED Ed. Especial Zelda Tears Of Kingdom Reacondicionados PVP en Ebay — 314,10 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





Nintendo Switch - Edición Pokémon Escarlata y Púrpura

Pokémon Escarlata y Púrpura son dos videojuegos que tuvieron un gran reconocimiento en España, ya que esta última generación ha estado basada en este mismo país. Para conmemorar el lanzamiento, Nintendo lanzó una edición de la consola estándar, la que no integra una pantalla OLED, y su precio en el outlet de MediaMarkt es de 319 euros en estado "nuevo".

De una forma similar a la edición de The Legend of Zelda, la Nintendo Switch de Pokémon Escarlata y Púrpura destaca principalmente por la ilustración del dock, mostrando a los dos Pokémon legendarios de la generación. Los Joy-Con también están personalizados con el color característico de cada videojuego (escarlata y púrpura), así como los emblemas correspondientes a los colegios de cada videojuego.

Nintendo Switch, Pokémon Scarlet & Violet Edition, Reacondicionados PVP en Ebay — 319,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

