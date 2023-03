MediaMarkt tiene un portátil gaming Lenovo con i7 y RTX 3060 que estará en el punto de mira de todos los jugones

Si eres un apasionado de los videojuegos y tu estilo de vida es dinámico, los portátiles gaming son la solución ideal para que no dejes de jugar allá donde vayas. Y ahora en MediaMarkt puedes conseguir este Lenovo Legion 5 15IAH7H por 1.099 euros.

Comprar el Lenovo Legion 5 15IAH7H al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 1.299 euros, se puede adquirir por 200 euros menos este ordenador portátil Lenovo en MediaMarkt, quedándose a un precio de 1.099 euros. Además, el envío es rápido y viene incluido.

El Lenovo Legion 5 15IAH7H es ordenador diseñado específicamente para jugadores. Cuenta con una pantalla IPS de 15,6 pulgadas con una resolución Full HD y una frecuencia de actualización de 144 Hz, lo que significa que los juegos se ven más fluidos y detallados.

En cuanto a hardware, incorpora un procesador Intel Core i7 12700H, una memoria RAM DDR5 de 16 GB con una frecuencia de hasta 4800 MHz, un almacenamiento interno SSD de 512 GB y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB de memoria gráfica dedicada.

También incluye webcam Full HD con micrófono incorporado para videollamadas, dos altavoces con una potencia de 2W, un teclado con iluminación RGB, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1, lo que permite una conexión inalámbrica fácil y rápida a otros dispositivos.

Hay que destacar que este portátil no viene con sistema operativo instalado y tendrás que instalarlo por tu cuenta propia.

