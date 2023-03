Tu ordenador de sobremesa sin cables de por medio ahora es más barato: all in one de HP con Windows 11 por 150 euros menos

Los ordenadores de sobremesa all in one permiten tener todos los elementos de un PC clásico, pero ganar espacio ya que todo va incluido en pantalla, teclado y ratón, sin necesidad de la torre. El todo en uno HP 24-cb0000ss ahora en oferta en Amazon se queda en los 649 euros.

HP 24-cb0000ss - Ordenador de Sobremesa de 23.8", Todo en Uno, Con Cámara, Teclado y Ratón Inalámbricos - (AMD Ryzen 5 5500U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Home), Blanco Hoy en Amazon por 649,00€

Comprar el HP 24-cb0000ss al mejor precio

Este modelo all in one de HP antes tenía un precio de 799 euros. Ahora, con el descuento de 150 euros de Amazon, su coste es de 649 euros. El envío es gratuito y rápido, en un sólo día para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

Este modelo todo en uno de HP tiene una pantalla de 23,8 pulgadas y panel VA con resolución Full HD, un bisel micro-borde de 3 caras y un brillo de 250 nits. Monta el procesador AMD Ryzen 5 5500U con la gráfica integrada AMD Radeon. Su memoria RAM es de 16 GB y su almacenamiento de 512 GB.

Viene con el sistema operativo Windows 11 Home instalado y se puede conectar de forma inalámbrica con WiFi6 y Bluetooth 5.2. Dispone de tres puertos USB, uno HDMI y otro para Ethernet. Además, cuenta con dos ranuras de ampliación, una para SSD y otra para WLAN. Su pantalla también integra una webcam HD.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

Imágenes | HP

En Xataka Selección | Garmin tiene este smartwatch rebajado en MediaMarkt: una bestia ultrarresistente que monitoriza salud y deporte

En Xataka | Mejores all in one: cuál comprar y 10 ordenadores recomendados para toda la familia y profesional desde 500 euros