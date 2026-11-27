Este año me he quedado con las ganas de ver en el Black Friday una oferta en el nuevo Kindle Paperwhite (2026) y su versión Signature Edition. Lo bueno es que, por lo menos, el modelo que sí ha bajado de precio varias veces ha sido el Kindle Paperwhite (2024), y con unas ofertas bastante atractivas.

A pocas horas de finalizar el Black Friday, MediaMarkt ha aprovechado para lanzar una nueva oferta en este modelo. Iniciando sesión en la tienda, su precio baja aún más hasta quedarse por 138,60 euros. De esta forma, se queda más barato que en Amazon.

Doblete de descuentos en el Kindle Paperwhite

Con esta oferta, el Kindle Paperwhite (2024) se convierte en el eReader con mejor relación calidad-precio durante el Black Friday. Es un lector espectacular por la experiencia de lectura que ofrece y su pantalla es más grande que la del Kindle, algo que se agradece si leemos en casa.

Lo bueno es que no es demasiado grande, por lo que también es un buen eReader si lo queremos utilizar fuera de casa. Permite leer novelas o mangas digitales teniendo una buena experiencia, sea de día o de noche gracias a su regulación de luz. Además, permite ajustar varios parámetros para tener una experiencia más personalizada.

Por supuesto, este eReader ofrece una muy buena resolución, y las novelas se ven incluso mejor que en los lectores con pantalla a color. Y, aunque en este tipo de dispositivos es lo habitual, el Kindle Paperwhite incorpora una batería que ofrece una autonomía de varias semanas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Kindle Paperwhite (2024) hoy ✅ LO MEJOR El precio con el doble descuento de MediaMarkt.

con el doble descuento de MediaMarkt. La pantalla de este Kindle es muy buena.

de este Kindle es muy buena. El tamaño es ideal para leer en casa o fuera de ella.

es ideal para leer en casa o fuera de ella. Su batería ofrece una autonomía de varias semanas de uso. ❌ LO PEOR No es el modelo más reciente de Amazon .

. No es el más indicado para leer cómics o revistas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen eReader para leer novelas o manga, que ofrezca una buena experiencia de lectura y que tenga pantalla de siete pulgadas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres leer cómics o revistas. En ese caso es mejor el Kindle Colorsoft.

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