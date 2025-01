Me niego a comprar móviles caros, pero seamos claros: quiero lo mejor. Y es este Xiaomi

Sí, en Xataka muchas veces caemos ante esas ofertas tan golosas que solemos encontrar, sobre todo aprovechando campañas como el Black Friday. Este año quería renovar mi móvil principal, y aunque barajé muchísimas opciones (entre ellas algunos plegables como el Motorola Razr 50 Ultra), finalmente me decanté por el Xiaomi 14T. Ya os adelanto que no he podido acertar más con la compra.

La gama "T" de Xiaomi está orientada a ofrecer un buen equilibrio entre las especificaciones y el precio. No nos vamos a encontrar con el mejor móvil de año, pero sí un buen acercamiento a la gama alta con un precio de gama media. Y este año Xiaomi lo ha bordado tanto con el Xiaomi 14T como con el 14T pro.

Del Xiaomi 11T al Xiaomi 14T: un salto enorme en diseño y pantalla

En mano, el Xiaomi 14T se siente de muy buena calidad, incluso teniendo la funda puesta.

Mi relación con la marca Xiaomi no viene de muy atrás en el tiempo, el único móvil que había tenido anteriormente era el Xiaomi 11T, un modelo que, pese a sus puntos negativos —que los tiene—, me gustó bastante. Por ello no me costó demasiado decantarme ante esta nueva generación, dando un salto bastante grande en términos generales.

Una vez recibí el móvil en casa mi primera toma de contacto fue muy buena. Aproveché para comparar los dos móviles de Xiaomi (11T y 14T) y la diferencia es más que evidente. En manos, el Xiaomi 14T se siente como un móvil de gama alta; tiene el diseño con bordes planos que estamos viendo en muchos móviles, tanto de Xiaomi como de otras marcas, y es algo que le sienta especialmente bien a este móvil en concreto. La pantalla, sin ser la mejor del mercado, tiene una muy buena calidad, y permite configurarla a 120 Hz (también a 144 Hz, aunque no se nota prácticamente nada).

Pero sin duda, en cuanto al diseño lo que más me ha gustado es la funda que viene incluida. Hemos estado muchos años con fundas transparentes que tras poco tiempo de uso acaban decolorándose y volviéndose amarillas; este no es el caso: Xiaomi incluye una funda negro mate: es suave, resistente y se siente de muy buena calidad. Además, la zona de la botonera es rígida, por lo que presionar los botones se siente de forma muy satisfactoria.

Rendimiento, batería y fotografía: nada que objetar, salvo...

El módulo de cámaras trasero ofrece una muy buena experiencia en términos generales.

No soy un usuario exigente en cuanto a rendimiento; no suelo jugar a demasiados juegos móviles. Pero durante estas semanas sí que he querido exprimir el Xiaomi 14T para ver hasta qué punto puede ofrecer una buena experiencia. Y a decir verdad el MediaTek Dimensity 8300 Ultra no se porta nada mal, he tenido un buen rendimiento en cada app y en cada videojuego sin importar la calidad gráfica que tuviese configurada; incluso utilizando ventanas flotantes en la barra lateral que permite acceder a aplicaciones como WhatsApp o X.

Lo que no me ha gustado es su batería. Ya estamos encontrando otros móviles con baterías incluso de 7.000 mAh, y el Xiaomi 14T que se lanzó hace bien poquito tiempo llega con una batería de 5.000 mAh. La autonomía da de sobra para un día completo, incluso jugando a algún que otro juego, pero en determinados momento se puede quedar algo justa, sobre todo para aquellos usuarios que suelan utilizar el móvil durante muchas horas al día.

No soy un usuario demasiado exigente en cuanto a fotografía. Suelo realizar fotos y vídeos en momentos muy concretos, por lo que elegí el Xiaomi 14T sin priorizar este apartado. Pese a ello, me he encontrado con un modelo muy bien resuelto cuyas cámaras, una vez más, vienen firmadas por Leika. Ya de entrada se nos da a elegir entre diferentes configuraciones para el sensor principal, aunque podemos explorar las opciones que nos brinda Xiaomi para tener una experiencia mucho más personalizada.

En definitiva, el Xiaomi 14T es un móvil que viene a competir en la gama de entrada con un precio de gama media. No es oro todo lo que reluce, hay algunas cosas que no me han terminado de convencer y otras a las que ya me he acostumbrado. Pero sin duda, es un teléfono que recomiendo encarecidamente en su rango de precio.

