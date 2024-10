Me encanta mi actual eReader, pero hay una razón por la que lo cambiaría por el nuevo Kindle Paperwhite

Llevo unas semanas leyendo con bastante frecuencia, y para ello utilizo el Kobo Clara 2E, un eReader muy completo que ofrece una experiencia muy buena. Pero el lanzamiento de los nuevos Kindle supone un gran cambio no sólo con respecto a sus generaciones anteriores, sino también con modelos de otras marcas. Y el Kindle Paperwhite (169,99 euros) es el que más ha logrado captar mi atención.

Una nueva generación que apuesta por un mejor rendimiento

De momento, no necesito una pantalla a color para leer cómics o novelas gráficas, por lo que he descartado tanto el Kindle Colorsoft Signature Edition como el Kindle Clara Colour (159 euros) y otros modelos más caros de Rakuten con pantalla a color, como el Kobo Libra Colour (229 euros). Lo que consumo son libros, sin más, por lo que no es fácil que dé el salto a un nuevo lector teniendo ya uno que prácticamente ofrece todo lo que estoy buscando.

Pero, tras comenzar a utilizar algunas herramientas que proporciona el eReader para tomar notas, escribir definiciones —me es bastante útil a la hora de no perderme ante tantos nombres (lo estoy utilizando mucho en Elantris, por ejemplo)— o buscar palabras clave en un libro, echo en falta algo: un mejor rendimiento.

Hay varios aspectos por los que puede interesar dar el salto al Kindle Paperwhite, y el rendimiento es uno de ellos. Amazon, en su nueva generación de Kindle, ha puesto especial énfasis en la velocidad al pasar las hojas de un libro digital, pero esto también se traslada a la experiencia utilizando otras funciones.

No es que los demás lectores no puedan ofrecernos lo mismo (aunque con un menor rendimiento), es sólo que al fin y al cabo lo que uno busca es la mejor experiencia, muchas veces más allá de ofrecer una lectura fluida, como es el caso de utilizar las herramientas.

De esta forma, el Kindle Paperwhite (2024) se convierte en una opción ideal para los que busquen leer libros, ofreciendo una mejor experiencia, sobre todo, en rendimiento. En el caso de que queramos ir un paso más allá y leer también cómics, las opciones ideales serían en todo caso el Kindle Colorsoft, que su precio sube bastante (299 euros), o el Kobo Clara Colour, que tiene un precio más bajo e incluye pantalla a color.

