Llevo años con mi Galaxy Watch4 y no me decidía a cambiarlo por el Watch7. Esta oferta es tan buena que ya no tengo excusas

En casa tengo el ecosistema Samsung muy integrado. El tándem entre mi teléfono Galaxy y el Galaxy Watch4 con el que llevo varios años me ha funcionado genial. Siempre que sale un modelo nuevo al mercado me entra el gusanillo de cambiar, pero hasta ahora no me he animado a dar el salto. Digo hasta ahora, porque esta oferta de la tienda oficial de Samsung me hace replanteármelo todo: el Galaxy Watch7 de 44 milímetros sale por 244,05 euros.

Un reloj moderno, completísimo y a un precio brutal

Dejando a un lado el monstruo que es el Galaxy Watch Ultra, el Galaxy Watch7 es el último modelo de Samsung. Salió al mercado hace algunas semanas, y lo hizo a 349 euros para este mismo modelo de 44 mm. A ese precio no me planteé en ningún momento dar el salto y renovar smartwatch, pero esta oferta, que viene con 100 euros de descuento, sí que me lleva a jubilar mi ya viejo Watch4.

Obviamente, al haber varias generaciones entre ambos, el salto es importante. Cambiar a este nuevo Watch7 me lleva a hacerme con un reloj más potente y rápido, puesto que este lleva el nuevo Exynos W1000 de 3 nm en su interior. Ojo, porque además también trae más memoria RAM (2 GB) y viene con 32 GB de almacenamiento.

El otro punto importante que me lleva a querer dar el salto es, obviamente, la autonomía. Mi Watch4 ya ha pasado por muchas batallas, y ahora lo tengo que cargar más de lo que me gustaría. El nuevo dispositivo de Samsung viene en este caso con una batería más grande, de 425 mAh, gracias a la cual podré estar varias jornadas sin preocuparme de cargarlo.

Pese a que estos dos factores son los más diferenciales, hay más. Este dispositivo viene con cristal de zafiro en su pantalla, mucho más resistente a los arañazos (algo que me hubiera gustado tener en mi Watch4). Además, su pantalla también es un poco más grande y al ser más nuevo también recibirá más años de actualizaciones.

También te puede interesar

5pcs Película hidrogel Protector de pantalla para Samsung Galaxy Watch7 Watch 7 44mm Smartwatch Película tpu de protección transparente flexible de alta definición [sensible al tacto] Amazon — 6,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Correa de Nylon para Samsung Galaxy Watch 7/6/5/4 40mm 44mm/Watch 6 Classic 47mm 43mm/Watch 4 Classic 46mm 42mm/Watch 5 Pro 45mm/FE 40mm Hombre/Mujer,Correa Reloj Deportiva para Samsung Watch 7 6 5 4 Amazon — 10,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung

En Xataka | Los mejores smartwatch (2024): sus análisis y vídeos están aquí

En Xataka | Los mejores móviles calidad precio (2024). Sus análisis y vídeos están aquí