Llevo más de 12 años usando el Magic Keyboard de Apple: este es el teclado que me ha hecho olvidarlo

Allá por 2011 me convertí en switcher, uno de esos usuarios que dejaban atrás el PC para pasarse a un ordenador de Apple. Cambié a un iMac y a día de hoy, es el modelo que sigue sirviéndome de ordenador principal, (más moderno y con más potencia y pantalla, pero iMac al fin y al cabo).

Teclados de Apple: calidad pero con carencias

Desde que me lancé al cambio, me he llevado bastante bien con el Magic Keyboard de Apple, (un teclado mucho menos especializado que el que usan otros editores). Incluso habiendo renunciado al pad numérico con el que contaba en mi PC. Terminé acostumbrándome a las nuevas teclas y combinaciones a los que te exige adaptarte el paso de Windows a Mac. Incluso me hice a cargar las pilas con las que se alimentaba aquel primer teclado del iMac (hasta entonces seguía usando teclado y ratón con cable).

El tacto de las teclas de mi primer teclado de Apple, algo "gomoso" en respuesta, me parecía muy bueno, y el acabado del teclado en sí, una maravilla; con una inclinación adecuada.

Luego llegó mi segundo iMac, y con él, el verdadero Magic Keyboard. El que incluía batería y se carga mediante cable Lightning. Aunque no se puede negar el buen hacer de Apple diseñando sus productos, aquí comencé a ver cosas que no me gustaban.

El teclado es demasiado plano: se había perdido esa inclinación tan adecuada que ofrecía su antecesor. El tacto de las teclas cambiaba completamente. Ya no se notaba la resistencia del muelle que llevaban las antiguas, (y que a mí tan agradable me parecía), y costaba adaptarse a ellas. Se seguía echando en falta la retroiluminación que sí que ofrecían los MacBook desde hace siglos...





La autonomía era un lujo, eso es cierto, pero la batería comenzó a fallar entre los 3 y 4 años de uso. No; no es que se notara un bajón de horas de uso: sufría de continuas microdesconexiones y me hacían trabajar con un insoportable lag entre lo que tecleaba y lo que veía en pantalla.





Logitech al rescate

Así que decidí cambiar. Tras mucho tiempo de valorar si decidirme por un Logitech MX Keys Advanced o un Logitech Craft, me decidí por el segundo, ya que edito mucha fotografía y Photoshop es una de mis herramientas imprescindibles.

La diferencia principal entre estos dos modelos, (más allá de algunos ligeros toques de diseño), está en el dial configurable que tiene el segundo. Pensado sobre todo para aplicaciones creativas como Photoshop, InDesign y similares, se puede adaptar al uso con todo tipo de programas.

Por ejemplo, en Photoshop permite controlar pinceles o ajustes de capa, pero si lo usamos con Firefox nos permite pasar de una pestaña a la siguiente, y si lo usamos con el sistema operativo, hace las veces de rueda de volumen. Aunque como digo, todo esto es configurable usando la app de Logitech para este propósito.

Ese fue el motivo principal para elegir uno y no otro, pero mi decisión estaba clara: quería un teclado de gama alta de Logitech, y a día de hoy no puedo más que recomendar una u otra opción. Opciones que dejan a la altura del betún al teclado de Apple y en las que, lo único que podemos echar en falta es el Touch ID de las últimas generaciones.

El dial de control (y táctil) del Logitech Craft es un lujo

Logitech Craft: un teclado superior

La lista de motivos por los que el Logitech Craft (o el MX Keys, dejando a un lado la rueda configurable que no todo el mundo quiere o necesita) es muy larga. Nos damos cuenta con sólo sacarlo de la caja. El Craft pesa. Mucho. Junto con el peso de la batería, el de su estructura metálica lo hace "inamovible" de la mesa, y le da un toque de calidad que, aunque el de Apple no anda falto de ella, lo hace muy superior.

Sus teclas con acabado cóncavo en el centro hacen que sea mucho más cómodo al tacto, y su acabado en negro lo hace más limpio a la vista. Por otra parte, aunque a un precio ligeramente superior que el del teclado completo de la marca de la manzana (al menos atendiendo a ofertas, porque el precio oficial del Craft, de 229 euros es mucho más alto que los 135 del de Apple, claro), este teclado ofrece pad numérico y todas esas teclas extra que se echan en falta en los teclados tenkeyless que Apple incluye de serie con sus iMac.

Pero lo mejor de este teclado es eso que todos echamos en falta cuando pasamos de un MacBook a un iMac: el teclado retroiluminado. El Craft, lo es (y el MX Keys también). Y no sólo retroiluminado. También cuenta con sensor de proximidad: sus teclas se encienden cuando acercamos las manos. En esto, Logitech ha superado con creces lo que (hasta el momento) ha ofrecido Apple.

El único punto en el que supera el Magic Keyboard al Craft es en autonomía, un aspecto que al principio me preocupaba bastante. No quería tener que estar tan pendiente del cable de carga como con también me obliga a estarlo el Magic Mouse. Si bien el Craft no alcanza las horas de uso que el teclado de Apple, lo cierto es que, tras leer reviews y comparativas, (también con el MX Keys), el de Logitech me ha sorprendido gratamente. En unos 5 meses de uso que llevo, sólo lo he tenido que cargar un par de veces, y todavía lo tengo con la batería al 50%.

El truco es tan sólo desactivar la retroiluminación. El sensor de proximidad y la luz encendida cuando verdaderamente no la necesitamos es lo que realmente lastra la autonomía de este teclado. Ni siquiera la respuesta táctil del dial de control parece afectar demasiado en este aspecto. Teniendo la iluminación desactivada y encendiéndola nosotros mismos, la autonomía sube fácilmente hasta los dos meses con un uso intensivo del teclado.

Por último, comentar que es un teclado multisitema. A diferencia del MX Keys, que tiene versión para Mac y para PC, el Craft sólo se vende en una versión y sirve para ambos sistemas operativos. Viene con las teclas marcadas para poder usarlos sin complicaciones con Windows y con Mac OS, y además cuenta con la ventaja de la "multiconectividad".

Este teclado cuenta con conectividad Bluetooth, por lo que se puede usar sin añadir nada más a un Mac, o a un iPad. Pero además, viene con el receptor Unifying de la marca, un conector USB que nos permite usarlo en cualquier PC que no disponga de Bluetooth. También se puede usar con el cable USB-A a USB-C con el que se suministra para la carga de la batería. Y además, su conectividad es multipunto, y permite que lo tengamos conectado a tres dispositivos simultáneamente, pudiendo cambiar entre ellos con sólo pulsar el botón correspondiente.

En definitiva, me costó mucho dar el salto del teclado del Mac a este Logitech, pero el cambio no puede ser más satisfactorio. Tras el obligado periodo de adaptación, no echo de menos nada de lo que me ofrecía el Magic Keyboard y a día de hoy, a cualquiera que tuviera dudas le recomendaría la compra del Craft o del MX Keys en caso de no necesitar la rueda multifunción.

Sólo comentar que no son teclados baratos; el Logitech Craft se puede comprar por unos 159,99 euros y el MX Keys por unos 116 euros pero si comparamos con el precio de los de Apple, (el Magic Keyboard se puede encontrar en torno a los 97 euros sin pad numérico, y con él por unos 119 euros, la cosa no es muy diferente.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Manu García, Apple, Logitech

En Xataka Selección | Samsung de gama media a precio de gama baja: precio mínimo por un móvil barato con regalo incluido

En Xataka | Mejores teclados para escribir (escritores, editores y más): cuál comprar y siete modelos recomendados