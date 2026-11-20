Las aspiradoras sin cable Dyson suelen ocupar lo más alto de las listas de deseos del hogar, pero su precio oficial suele frenar a muchos compradores hasta que llegan campañas como el Black Friday. Ahora, en Amazon, puedes llevarte la Dyson V8 Origin (uno de los modelos más vendidos de la firma) con un descuento del 34% respecto a su PVP recomendado de 379 euros. En estos momentos, te la puedes llevar por 249 euros.

Dyson V8 Origin Aspiradora sin Cable Hoy en Amazon — 249,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Potencia sin cable y cepillo Motorbar antienredos para el día a día

El gran atractivo de esta Dyson V8 Origin está en combinar la comodidad de una aspiradora sin cables con un sistema de limpieza pensado para rendir tanto en suelos duros como en alfombras. Su motor digital genera una succión constante (con una potencia de 130 AW) sin pérdida de potencia a medida que se llena el depósito, mientras que su sistema de filtración atrapa el polvo fino y los alérgenos para expulsar un aire más limpio en la habitación.

El cepillo Motorbar es otro de sus principales puntos diferenciales respecto a modelos más básicos: incorpora láminas y púas diseñadas para levantar la suciedad incrustada y desenredar automáticamente el pelo (tanto humano como de mascotas) mientras gira, evitando tener que cortarlo a tijeretazos del rodillo cada pocas semanas.

A esto se suma su diseño convertible en aspiradora de mano, ideal para limpiar sofás, escaleras, tapicerías o el interior del coche, así como un vaciado higiénico del cubo con un solo clic sin entrar en contacto directo con el polvo y un soporte de pared para tenerla siempre cargada a mano.

⚡ EN RESUMEN: oferta para aspiradora dyson v8 origin hoy ✅ LO MEJOR Cepillo Motorbar antienredos muy práctico que ahorra mantenimiento manual.

Filtración eficiente y vaciado higiénico. ❌ LO PEOR Autonomía limitada en los modos de mayor succión.

Con menos accesorios que las versiones superiores. 💡 CÓMPRALO SI... En tu hogar viven mascotas o personas con el pelo largo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una vivienda grande y quieres poder limpiarla de una sola vez.

Otras aspiradoras sin cable que pueden interesarte

Rowenta X-Pert 6.60, Aspiradora Escoba Sin Cable Hoy en Amazon — 89,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Shark PowerLite Clean & Empty Pet, Aspiradora sin Cable para Mascotas Hoy en Amazon — 229,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Dyson

En Xataka | Mejores robots aspirador en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y cinco modelos recomendados

En Xataka | Estos son los siete mejores dispositivos de limpieza para mantener la suciedad a raya