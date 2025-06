Llevar uno de los últimos Galaxy Watch en tu muñeca sale más barato: El Corte Inglés rebaja este reloj Samsung

Hay vida más allá del Apple Watch y es que, aunque hasta hace poco tiempo, el reloj de los de Cupertino era el líder indiscutible, hay muchas otras marcas que ya le han plantado cara. Por ejemplo, este Samsung Galaxy Watch7 es una buena opción a tener en cuenta. Ahora, lo puedes comprar en El Corte Inglés por 179 euros.

Un reloj ideal tanto para entrenar como para el día a día

El Samsung Galaxy Watch7 fue lanzado a finales de 2024 y se ha convertido en un reloj con una excelente relación calidad-precio en estos momentos. Tiene una pantalla Super AMOLED de 1,5 pulgadas con resolución de 480 x 480 píxeles y ofrece el modo Always On Display, para que así no te pierdas nada. Además, esta pantalla destaca por estar protegida con cristal de zafiro.

De su diseño, destaca su cuerpo de aluminio con marco metálico recto. Asimismo, integra dos botones físicos, que te permitirán navegar de forma mucho más sencilla por los diferentes menús que integra el reloj.

El cerebro de este smartwatch es el procesador Exynos W1000. Este se acompaña de una RAM de 2 GB y 32 GB de almacenamiento interno. Funciona bajo el sistema operativo One UI 6.0 (basado en Wear OS) y destaca también por ofrecer 100 modos deportivos.

Algunas correas para cambiarle el estilo a este reloj de Samsung

Vancle Correa para Samsung Galaxy Watch7 40mm Hoy en Amazon — 6,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Higgs 6 Pack Bracelet Compatible con Correa Samsung Galaxy Watch7 40mm Hoy en Amazon — 14,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Jose García (Xataka) y Samsung

En Xataka | Mejores smartwatch en calidad precio: cuál comprar y 14 relojes inteligentes recomendados

En Xataka | Smartwatch con NFC: los mejores relojes inteligentes para pagar que hemos analizado (2024)