Lo más llamativo de este televisor Samsung no es que tenga un panel OLED 8K, es su precio

Llevo ya bastantes años buscando buenas ofertas en televisores, y aunque en este tiempo he encontrado alguna que otra joya, pocas veces me he encontrado tan barato un televisor de la talla del Samsung S93D. Algunos de los puntos clave de esta smart TV es su panel OLED y su resolución 8K, pero ahora también lo es su precio en la versión de 55 pulgadas que se puede encontrar en Amazon por 1.049 euros.

Un televisor muy completo que tiene un sorprendente descuento

Hablamos de un televisor que no sólo se encuentra a mitad de precio (su precio recomendado es de 2.099 euros), sino que pocas veces solemos encontrar un televisor con panel OLED, resolución 8K y pantalla de 55 pulgadas por 1.049 euros. Normalmente esta cifra suele ser mucho más elevada. Pero en Amazon ahora lo podemos encontrar con un descuento de 1.050 euros, nada mal si estás buscando un buen televisor.

La Samsung S93D es una smart TV muy completa que ofrece una calidad muy alta. Monta una pantalla antirreflejos OLED de 55 pulgadas que ofrece tanto una resolución 8K como una tasa de refresco de 100 Hz (hasta 144 Hz). Es compatible con HDR10+ Adaptive y viene con el modo Director de Cine que solemos encontrar en los televisores de la marca.

Por otro lado, su apartado de sonido no se queda atrás. El televisor viene equipado con altavoces que ofrecen una potencia de 60W y que son compatibles con Dolby Atmos. Además, también ofrecen compatibilidad con Q-Symphony (interesante si tenemos una barra compatible de la marca) y con Adaptive Sound Pro.

También ofrece un buen apartado de conectividad, encontrando tanto opciones inalámbricas como por cable. El televisor de Samsung viene con WiFi 5, Bluetooth 5.2, cuatro puertos HDMI (cuatro puertos 4K, 144Hz), un par de puertos USB y viene con el asistente de voz Alexa integrado.

A modo de resumen, hablamos de un televisor que destaca tanto en el apartado de sonido como, sobre todo, en el de imagen. Es un buen televisor para ver contenido multimedia, pero también para disfrutar de videojuegos y de su amplio apartado de la conectividad.

