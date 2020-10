La lista de deseos de los editores de Xataka para el Amazon Prime Day 2020

Este Prime Day 2020 exclusivo para usuarios de Prime (ya sea en modalidad de pago o en los 30 días gratis de prueba ) llega más tarde de lo habitual, a poco más de un mes vista del Black Friday.

Sea como sea, tenemos por delante dos fechas en las que se prevén ofertas muy atractivas: ya sea para quienes se adelanten a los regalos de Navidad, anden esperando grandes rebajas para renovar electrodomésticos como el televisor o simplemente, comprar gadgets y dispositivos más baratos de lo habitual. Hemos preguntado a los editores de Xataka por su lista de deseos para el Prime Day 2020. Estas han sido sus respuestas

Mario Merinowski de Xataka Video

Ya sea por su batería, su comodidad ergonómica o el conjunto de todo ello que dan unos cascos muy versátiles al parecer. Además estéticamente para streamings me gustan bastante. También la posibilidad de que el micrófono es retráctil entonces, para quién tenga ya uno de mesa no le hace falta y lo esconde pero si se rompe, pues aquí tienes uno bastante decente con cancelación de ruido. En color negro, por cierto."

Álex Cánovas, director de VidaExtra

Ni siquiera son unos cascos con sistema de sonido 7.1, pero por diseño, comodidad, duración de batería y por el tipo de micrófono que incluye, retráctil y con cancelación de ruido, es de mis primeras opciones para jugar. Actualmente tengo dos, unos Sennheiser comodísimos pero sin micro, ideales para cuando no necesito comunicarme con nadie, y unos Aizen de FR-Tech que no están mal, pero que dan un poco de calor y tienen un micro incómodo."

"Hay varios auriculares para jugar que me interesan, pero desde hace un tiempo ando detrás de estos Steelseries Arctis 7. Lejos de bajar de precio, no han hecho más que subir cada cierto tiempo y estoy esperando a una buena rebaja para ver si me hago con ellos.

José García Nieto, editor de Xataka

Y ya hablando de la iluminación, otra cosa que me vuelve loco son las tiras LED en la habitación. Para la parte de detrás del PC me gustaría ponerme las nuevas Lighstrip de Philips ( 104 euros ), pero valen una pasta. SI bajan de precio y se ponen a tiro, lo mismo las compro junto a 10 metros de tira LED ( 28,99 euros ) y lleno mi cuarto de RGB. O lo mismo ahorro, que tampoco es mala idea."

Llevo tiempo pensando en montar unas Philips Hue LED Bluetooth a color en mi despacho, pero me parecen un poquito caras. Ahora mismo están a 74 euros y si bajan un poco quizá me lo pienso. Compraría cuatro o seis y las pondría en mi despacho y en el salón.

Yúbal Fernández, editor de Xataka

"La verdad es que este año, el Prime Day me ha encontrado sin tener demasiados dispositivos en la lista de deseos. El único que de verdad tengo intención de intentar comprar es el ratón Logitech MX Master 3 (84,99 euros).

Llevo tiempo con un Surface Precision Mouse, que me gusta pero no me termina de convencer al 100%, no termina de tener la velocidad de movimiento que necesito en algunas ocasiones, y de ahí que me haya lanzado a buscar otro ratón inalámbrico, aunque no sea Bluetooth.

El gran problema que suelo tener con los ratones es que las gomas laterales tienden a despegarse o pelarse. Hacía años que no tengo un Logitech pero guardaba muy buen recuerdo de él, o sea que fui a mirarlo a una tienda física y me gustaron sus materiales, dimensiones y los botones que tiene, o sea que tras haber estado investigando otras alternativas, este es el que he añadido para intentar conseguir si baja de precio