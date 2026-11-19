A la hora de ayudarnos a limpiar en casa, pocas cosas hay más útiles que un robot aspirador. Son dispositivos que se encargan de mantener el suelo limpio, todo con apenas esfuerzo de nuestra parte. Aunque bueno, también depende del modelo que elijamos: lo ideal es que también friegue y tenga una base de autovaciado que no necesite casi mantenimiento.
Dos robots aspiradores que encajan en esa descripción son de dos propuestas de Lefant: el M280 y el M210 Omni. Ambos son interesantes, aunque cuentan con alguna diferencia importante entre ellos. Eso sí, tienen una cosa en común: ambos están de oferta este Black Friday. Nos podemos hacer con ellos desde 179,99 euros y os vamos a contar qué es lo mejor de ambos.
Lefant M210 Omni Robot Aspirador y Fregasuelos, Mopa de Rodillo, 20000 Pa | 0 enredos, robot aspirador con lavado con agua limpia, base autolimpiante, depósito de polvo de 800 ml, 85 mm de altura, ToF
Lefant M280: un robot que se mueve bien por huecos estrechos
Vamos a empezar por el Lefant M280, un robot aspirador que destaca por ser una opción compacta. Mide 28 centímetros de ancho y solo tiene 9,5 centímetros de alto, lo que le permite moverse por huecos estrechos o acceder debajo de ciertos muebles como camas. La marca promete que alcanza una cobertura de al menos el 95 %.
A esto hay que sumarle que tiene 20.000 Pa de potencia de succión, una cifra elevada y que es suficiente para recoger tanto polvo como migas y pelos de mascotas. Sin embargo, puede que su sistema de fregado sea su mayor reclamo, compuesto de un rodillo de 20 centímetros que gira a 240 RPM y ejerce una presión de 15 N contra el suelo. Traducción: es eficaz con manchas difíciles que no siempre desaparecen con una fregona o una mopa húmeda.
Además, este sistema de fregado cuenta con un sistema que va aplicando agua limpia al rodillo y retirando su suciedad a la vez. De esta forma, el robot aspirador no irá arrastrando la suciedad de habitación en habitación. Este rodillo también se extiende lateralmente para llegar a las esquinas y zonas complicadas, elevándose 10 milímetros si detecta una alfombra para no dañarla.
Tres puntos más a tener en cuenta del mismo. El primero es su sistema de navegación, que combina una serie de sensores y un campo de detección de 190 grados para evitar obstáculos. Además, cuenta con una autonomía máxima de hasta 240 minutos. Para terminar, es un dispositivo que necesita muy poco mantenimiento: tiene depósito para el polvo de 1000 ml, por lo que no tenemos que ir comprando bolsas desechables. Lefant promete que es capaz de almacenar suciedad hasta un máximo de 30 días.
Lefant M280 Robot Aspirador y Fregasuelos con Rodillo, 20.000 Pa | Rodillo Extensible 50 mm, Depósito de 1.000 ml, Diseño Antienredos, Elevación de 10 mm y Autolimpieza
El precio de este robot es de 699,99 euros, pero ahora mismo está rebajado hasta los 349,99 euros. Eso sí: solo hasta el 30 de noviembre.
Lefant M210 Omni: una alternativa más económica ideal para hogares con mascotas
Junto a este, también tenemos disponible con oferta de Black Friday el Lefant M210 Omni. Este robot comparte ciertas características con el anterior, como un diseño bastante reducido (tiene 28 centímetros de diámetro y 8,5 de alto) y una potencia de succión de 20.000 Pa. Este, además, tiene dos cepillos laterales y un sistema que evita que los pelos se enreden en la zona de aspiración, por lo que es ideal si tenemos mascotas en casa.
Además, este robot también friega. Tiene un rodillo de 20 centímetros que también ejerce una presión de 15 N contra el suelo. Su base de autovaciado se encargará de lavar el rodillo, secándolo con aire caliente. En este caso, el M210 Omni también cuenta con un depósito para el polvo, aunque en este caso será capaz de almacenar suciedad durante un máximo de dos semanas.
Lefant M210 Omni Robot Aspirador y Fregasuelos, Mopa de Rodillo, 20000 Pa | 0 enredos, robot aspirador con lavado con agua limpia, base autolimpiante, depósito de polvo de 800 ml, 85 mm de altura, ToF
En este caso, el PVP del robot es de 599,99 euros, aunque está rebajado hasta los 199,99 euros. Si usamos el código 'M260BCFMT', su precio se reduce aún más: se queda en solo 179,99 euros. En este caso, también es una oferta que solo estará disponible hasta el día 30 de noviembre.
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Imágenes | Lefant
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En Xataka | Mejores robots aspirador en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados
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