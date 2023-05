Jugar al nuevo Zelda: Tears of the Kingdom en una Nintendo Switch OLED con diseño exclusivo sale a mejor precio en PcComponentes

En el mundo de los videojuegos, hay sagas que marcan una época y The Legend of Zelda es una de ellas. Si eres todo un fanático de esta franquicia, ahora en PcComponentes tienes esta Nintendo Switch OLED Edición Especial The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom junto a una copia del juego con descuento por 409,99 euros.

Nintendo Switch OLED Edición Limitada + Juego The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom PVP en PcComponentes 409,99€

Comprar Nintendo Switch OLED Edición Limitada con el juego The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom al mejor precio

Con un precio de venta recomendado de 429,98 euros en PcComponentes, ahora puedes ahorrar unos 20 euros con la compra de este pack exclusivo de Nintendo que contiene el nuevo juego de Zelda, ya que tiene un precio actual de 409,99 euros y el envío es totalmente gratuito.

Esta edición limitada de la Nintendo Switch OLED destaca por su diseño exclusivo inspirado en el nuevo título de Zelda, ofreciéndonos una tonalidad dorada con detalles en blanco y un distintivo verde que evoca el emblemático atuendo de Link en los joy-con.

Por otro lado, cuenta con una pantalla OLED de 7 pulgadas y resolución Full HD, mientras que en el interior de esta consola portátil nos encontramos con un procesador gráfico NVIDIA y almacenamiento interno de 64 GB que podemos ampliar utilizando tarjetas microSD.

Otras características a tener en cuenta son sus altavoces estéreo y su batería de 4.310 mAh, la cual nos permite disfrutar de entre 4,5 y 9 horas de juego. Y en cuanto a su conectividad, nos ofrece WiFi AC, Bluetooth 4.1 y una opción de conexión LAN por cable a través de la base para utilizarla como una consola de sobremesa en el modo tele.

Además, viene incluido el nuevo videojuego The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, donde tendremos la oportunidad de vivir nuevas aventuras junto a Link mientras intentamos salvar el Reino de Hyrule de un mal que se extiende cada vez con más fuerza.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

Imágenes | Nintendo

En Xataka Selección | Este teclado mecánico para gaming de tamaño compacto es ideal para escritorios pequeños y ahora sale más barato en PcComponentes

En Xataka | Cómo montar tu setup gaming: 42 sillas, mesas, iluminación, organización, accesorios y más para tu espacio de juego