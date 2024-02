Es el iPhone más vendido en Amazon y, por su precio, una de las mejores opciones de compra en teléfonos de Apple

Estos últimos meses, desde el lanzamiento de los iPhone 15 , hemos podido encontrar bastantes ofertas en los diferentes teléfonos de Apple. Sus diferencias, que no son pocas, no suelen ayudar a la hora de elegir entre un modelo u otro, por lo que muchas veces es recomendable ver cuál es el más vendido de Amazon y acotar la búsqueda del que puede ser nuestro próximo iPhone. En este caso, el smartphone de Apple más vendido en la tienda no es otro que el iPhone 13, el más recomendado a día de hoy, y tiene un precio de 629 euros .

iPhone 13

El teléfono de Apple más vendido en Amazon es el iPhone 13, pero también podemos ver que tiene un buen número de valoraciones y una buena puntuación. En este sentido, en Amazon cuenta con 10.509 valoraciones por parte de los usuarios de la tienda y alcanza una puntuación media de 4,7 estrellas sobre cinco.

El iPhone 13 es también el teléfono de Apple más recomendable. No sólo tiene actualmente un buen precio (sobre todo si lo comparamos con el precio oficial), sino que cuenta con las últimas actualizaciones del sistema operativo y ofrece prestaciones y características perfectas para la gran mayoría de personas.

Por otra parte, este modelo en concreto integra una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas, ofrece una resolución de 1.170 x 2.532 píxeles y un brillo máximo de 1.200 nits y es compatible con contenido HDR10 y Dolby Vision. A nivel interno nos encontramos con el chip A15 Bionic junto a 4 GB de RAM y, en este caso, 128 GB de almacenamiento interno.

Su batería ofrece aproximadamente una autonomía de hasta 19 horas de reproducción de vídeo y soporta carga mediante MagSafe. A nivel fotográfico viene equipado con una doble cámara trasera de 12 MP, que es capaz de grabar a 4K, y una frontal TrueDepth de otros 12 MP. Respecto a la conectividad, destaca por contar tanto con 5G como con WiFi 6.

Principal comentario positivo

"Un salto notable en innovación" —Javier Martín Núñez

El iPhone 13, la última joya tecnológica de Apple, ha llegado al mercado con una serie de mejoras y características que consolidan su posición como uno de los smartphones más avanzados disponibles en la actualidad. Desde su impresionante rendimiento hasta su cámara mejorada y duración de la batería, este dispositivo promete una experiencia excepcional para los usuarios de Apple.

Una de las primeras cosas que destaca es su diseño elegante y reconocible, característico de la marca. El iPhone 13 presenta una construcción premium que combina vidrio y aluminio, lo que le otorga una sensación de solidez y lujo en la mano. La pantalla Super Retina XDR brilla con colores vivos y negros profundos, brindando una experiencia visual cautivadora tanto para el uso diario como para el entretenimiento multimedia.

El rendimiento es donde el iPhone 13 realmente sobresale. Equipado con el último chip A15 Bionic, este smartphone ofrece un rendimiento excepcionalmente rápido y fluido. Las aplicaciones se abren al instante, los juegos funcionan sin problemas y la multitarea es más eficiente que nunca. Además, la capacidad de 5G asegura una conectividad ultrarrápida, lo que permite transmitir contenido, descargar archivos y realizar videollamadas con una calidad impresionante.

La cámara, siempre una característica distintiva en los iPhones, ha sido mejorada en el iPhone 13. El sistema de doble cámara trasera ahora incluye un sensor principal de mayor tamaño, lo que resulta en una mejora notable en la calidad de las fotos, especialmente en condiciones de poca luz. La tecnología de estabilización de imagen óptica y las capacidades de grabación de video en 4K ofrecen resultados sorprendentes tanto para fotógrafos aficionados como para entusiastas.

En cuanto a la duración de la batería, el iPhone 13 también da un paso adelante. Gracias a la eficiencia energética del chip A15 Bionic y las optimizaciones de software, este dispositivo puede durar fácilmente todo el día con un uso moderado, lo que es una gran mejora en comparación con modelos anteriores.

En resumen, el iPhone 13 es un hito en la evolución de los smartphones de Apple. Con su diseño cautivador, rendimiento sobresaliente, mejoras en la cámara y una duración de batería mejorada, ofrece una experiencia completa que seguramente satisfará las expectativas de los usuarios más exigentes. Si estás buscando un dispositivo que combine estilo, innovación y funcionalidad en un solo paquete, el iPhone 13 es definitivamente una opción que vale la pena considerar.

En cuanto a mi experiencia, decir que creo que es la mejor opción de movil para el uso diario, su cámara es muy competente y la batería también. Cumple con todas las expectativas para alguien que no necesita una cámara pro, es cierto que la velocidad no es tan alta pero para nada lo echas en falta. Recomiendo su compra con totalidad.

Principal comentario crítico

"Transporte deficiente (correos express)" —Cliente Amazon

He comprado dos IPhone 13 iguales y al mismo tiempo hace más de una semana, me llegó uno un día antes de lo previsto, el teléfono genial la verdad, se nota el cambio y la categoría, muy bien embalado y protegido. Tras más de una semana sigo esperando el otro. No sirve de nada poner una fecha de entrega si no la respetáis. Después de 12 días todavía sigo esperando mi teléfono.

