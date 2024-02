Con esta freidora de aire barata ya no tendrás que gastar tanto en aceite y ahora tiene una gran rebaja en Amazon

Las freidoras de aire ya se han hecho un hueco en la gran mayoría de cocinas, pero si eres de esas personas que todavía no tiene una y llevas tiempo pensando en comprarla, ahora en Amazon tienes esta Cecotec Cecofry Fantastik Inox 6500, que es toda una superventas, rebajada a precio mínimo histórico de 65,90 euros.

Comprar Cecotec Cecofry Fantastik Inox 6500 al mejor precio

Esta freidora de la marca Cecotec, que se ha convertido en toda una superventas, se estaba vendiendo de manera habitual por unos 89,90 euros en Amazon y ahora la puedes encontrar con descuento a precio mínimo histórico de 65,90 euros, lo que se traduce en un ahorro de 24 euros con su compra. Además, su envío es gratuito para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio.

La Cecotec Cecofry Fantastik Inox 6500 es una freidora de aire con un diseño elegante y acabados en acero inoxidable que nos brindan una mayor resistencia y durabilidad. Asimismo, su tamaño compacto la hace ideal para todo tipo de cocinas y se acompaña de una cesta con 6,5 litros de capacidad para preparar raciones contundentes en una sola tanda.

Por otro lado, es capaz de alcanzar una potencia máxima de 1.700 W para preparar cualquier receta rápidamente, además de ofrecer un consumo reducido. Y por si no fuese suficiente, se complementa con una tecnología avanzada de aire caliente PerfectCook que nos permite conseguir resultados perfectos y sabrosos.

Pasando a hablar sobre su control, en la parte superior incorpora un moderno panel táctil multifunción que dispone de 12 programas preestablecidos, aunque también se puede ajustar manualmente el tiempo hasta máximo 60 minutos y la temperatura entre los 80 y 200 °C.

