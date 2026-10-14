Impulsar tu marca personal no solo es cosa de redes sociales: puedes tener tu propia web, dominio y correo por menos de 2 euros al mes

Las redes sociales nos permiten tener presencia en Internet y son un primer paso interesante, pero no es la mejor opción a la larga si lo que buscas es crear una marca o proyecto propio. Podemos optar por utilizar un creador de páginas web, pero lo ideal es buscar una plataforma que integre más herramientas y, a poder ser, también el hosting.

Ahí, como opción, tenemos Hosting: su plataforma parte ahora mismo de los 1,98 euros al mes y, a cambio, incluso podremos crear nuestra página web sin necesidad de saber programar o utilizar código.

Creador de páginas web, correo electrónico y dominio, todo incluido

Pongamos que, como decimos, quieres tener presencia en Internet. Crear tu propia página web es una gran idea, especialmente si puedes hacerlo con un dominio que se asocie a ti (tu nombre.com, por ejemplo). Pero eso es solo el inicio, puesto que también necesitaremos el hosting, que es lo que permite que todo el mundo pueda acceder a esta página. Idealmente, también un correo electrónico profesional y herramientas de seguridad.

Precisamente por esto, Hosting es una alternativa muy interesante: engloba todo y a un precio muy competitivo. Esta plataforma tiene su propio creador de páginas web con IA para que podamos conseguir el resultado que queremos, pero sin necesidad de meternos en aspectos técnicos. Además, también tiene certificado SSL gratuito y realiza copias de seguridad diarias.

¿Y si ya tienes una página web con la que estás contento? En ese caso, Hosting sigue siendo una buena alternativa, puesto que cuenta con la posibilidad de migrarla a sus servidores de forma gratuita, incluidas incluso las cuentas de correo electrónico. De esa forma, puedes tener en marcha tu proyecto en un entorno seguro y fácil de usar, configurar y mantener activo.

Como ya hemos explicado un poco más arriba, su precio parte ahora mismo de los 1,98 euros al mes si elegimos su Plan Starter, el más económico de los tres que hay disponibles (normalmente, cuesta 8,49 euros al mes). A continuación, os dejamos un resumen del precio y lo que ofrecen todos los planes de hosting:

Plan Starter : 5 páginas web, 15 GB de espacio, creador de sitios web con IA, y más por apenas 1,98 euros al mes (ante 8,49 euros al mes).

: 5 páginas web, 15 GB de espacio, creador de sitios web con IA, y más por apenas 1,98 euros al mes (ante 8,49 euros al mes). Plan Pro : 10 páginas web, 50 GB de espacio, todo lo del plan starter y más por apenas 6,09 euros al mes (antes 14,99 euros al mes).

: 10 páginas web, 50 GB de espacio, todo lo del plan starter y más por apenas 6,09 euros al mes (antes 14,99 euros al mes). Plan Max: 50 páginas web, 100 GB de espacio, 40 buzones de correo y mucho más por 8,79 euros al mes (antes 19,99 euros al mes).

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