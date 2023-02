Ikea tiene el estor ideal para teletrabajar: protege del frío, evita los reflejos del sol y está conectado al móvil

Todo el mundo que teletrabajamos sabemos lo que es no ver absolutamente nada en la pantalla por culpa del reflejo del sol. Por no hablar del frío que pasamos en el intento de ahorrar luz y no poner la calefacción todo el día. Eso se acabó con el estor inteligente de Ikea, que cuesta 159 euros.

Comprar el estor inteligente de Ikea al mejor precio

Un precio de 159 euros bastante asequible para todo lo que ofrece el estor de Ikea. También hay una opción mucho más económica y que no necesita de instalación. Y solo cuesta 4,99 euros.

Un estor traslúcido y que se puede ver como una cortina normal y corriente, pero no lo es. Evita los reflejos del sol y protege del frío que proviene del exterior y atraviesa la ventana. Su diseño cuenta con varias dimensiones a escoger según el tamaño de la ventana.

Lo mejor de todo es que puede conectarse a la domótica de la casa, ya que cuenta con aplicación para móviles y es compatible con Ikea Home Smart.

