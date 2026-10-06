Hoy es un buen día para comprar una Microsoft Surface: cae de precio este modelo con procesador Snapdragon y 16 GB de RAM

Durante la Fiesta de Ofertas Prime estamos encontrando muy buenos descuentos en todo tipo de dispositivos, incluso en tablets. De hecho, hoy es un buen día para comprar una Microsof Surface Pro, ya que su precio ha bajado hasta los 759 euros. El descuento es del 37% y su precio oficial es de 1.199 euros.

Como es habitual, esta oferta es exclusiva para suscriptores Prime, por lo que es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, Amazon ofrece una prueba gratuita de 30 días que se puede aprovechar durante la campaña.

Una tablet potente y con Windows 11

La Microsoft Surface Pro es una tablet orientada a la productividad, aunque es lo suficientemente potente como para que podamos tener también una muy buena experiencia gaming. Por un lado tenemos una pantalla de 12 pulgadas, por lo que no es un modelo precisamente pequeño.

Por otro lado, viene con el procesador Snapdragon X Plus junto con una configuración de 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Además, lo interesante de esta tablet es que cuenta con Copilot+ y viene cargado de funciones de inteligencia artificial.

Según la misma Microsoft, la batería de la Surface Pro ofrece una autonomía teórica de hasta 16 horas de uso, incorpora un par de puertos USB-C en la parte inferior para recargar su batería mientras la tenemos conectada a un dispositivo externo y viene con Windows 11 preinstalado.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Microsoft Surface Pro hoy ✅ LO MEJOR Windows 11 : su sistema operativo ofrece muchas posibilidades en el terreno de las tablets.

: su sistema operativo ofrece muchas posibilidades en el terreno de las tablets. Su precio: es de los mejores que hemos visto hasta el momento. ❌ LO PEOR Es una tablet potente, pero... se calienta en exceso. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tablet potente para productividad y algo de gaming. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente la quieres para jugar, ya que hay modelos más baratos que cumplen mejor para esta finalidad.

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Imágenes | Javier Penalva, Microsoft

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