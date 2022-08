He comprado un aire acondicionado portátil para no pasar calor este verano: estos son mis consejos y recomendaciones

Este verano está siendo duro. Tanto que quienes normalmente nos apañábamos con un simple ventilador nos hemos planteado seriamente hacernos con un equipo de aire acondicionado. Aunque comprar un modelo de tipo split es la mejor elección por la eficiencia y las opciones que ofrecen, los portátiles siguen ganando enteros. María González y Álvaro García de Xataka nos cuentan su experiencia con el aire acondicionado portátil que han comprado recientemente.

¿Por qué portátil?

Aunque aires acondicionados portátiles y de tipo split presentan cada uno sus respectivas ventajas e inconvenientes, si buscamos algo más eficiente, silencioso y que nos ofrezca más opciones de personalización y ajuste, los split ganan por goleada. ¿Qué les llevó entonces a comprar uno portátil?

María vive en un piso en Oviedo y explica que "Por temas de la comunidad y del ayuntamiento de momento no puedo poner una unidad exterior en la fachada, así que no me ha quedado otra que temporalmente recurrir a un aire acondicionado portátil. Puede sonar algo raro pero en el norte de España no es tan habitual ver aire acondicionados en los pisos de las ciudades."

El portátil no era la primera opción de Álvaro tampoco, que detalla que "este tipo de modelos, por potente que sean, en rara ocasión enfría salas de más de 20-25 metros cuadrados. Sin embargo, su precio y movilidad son ventajas importantes respecto a los otros."

Álvaro también encontró obstáculos en sus vecinos, si bien su status fue determinante: "Por un lado, estoy de alquiler y no tengo permitido realizar instalaciones como las de un split. Por otro, la comunidad de vecinos impide en los estatutos colocar aparatos en la fachada exterior como los que se necesitan para un split."

Así, Álvaro optó por este PR Klima Aire de Bauhaus (no disponible) y María por el De'Longhi Pingüino PACEM 77 (427 euros).

Cómo lo elegiste

Capacidad de refrigeración y tamaño de la estancia máxima recomendada, consumo energético, ruido, precio... son algunas de las características a tener en cuenta a la hora de comprar un aire acondicionado portátil. Pero hay otros que se nos pueden pasar por alto una vez nos metemos "en harina".

Álvaro buscaba un equilibrio entre precio y prestaciones: "Lo compré en plena ola de calor y, siendo sincero, me bastaba cualquier aparato que funcionase bien para enfriar una habitación y cuyo precio no superase los 300 euros. Sin que sea mi aire acondicionado de lo mejorcito del mercado, se sitúa en un buen rango medio y su nivel de frigorías permite que cualquier habitación de la casa se enfríe en cuestión de unos pocos minutos."

"De hecho, mi dormitorio alcanza altas temperaturas durante el día y cuando marcho a dormir me basta con encenderlo mientras me cepillo los dientes para encontrármelo ya frío."

González buscaba "algo que estuviera bien de precio y que en general tuviera buenos comentarios. Nos convenció y además lo conseguimos de oferta. Queríamos algo que llegara en 2 días, que no hiciera mucho ruido y que enfriara, y siendo Amazon nos lanzamos porque si no estábamos satisfechos, devolvíamos."

María destaca de este formato la comodidad: "tiene ruedas y aunque es relativamente grande, se mueve muy fácilmente, siempre y cuando no tengas una instalación fija."

Álvaro incide en un punto para decantarse por los portátiles que, si bien no aparece a priori en una teórica guía de compra, en la práctica es vital: la necesidad. Cuando el calor aprieta la demanda se dispara y si optas por un modelo split, necesitarás que venga el instalador a casa a montártelo y la espera puede ser de semanas.

"El hecho de quererlo/necesitarlo de forma inmediata, me hizo recorrerme diversas grandes superficies y, para mi asombro, este tipo de aparatos estaban agotadísimos."

Esta situación le llevo a optar por un modelo que se salía de su presupuesto inicial (costaba 375 euros): "era de los pocos que quedaban en la tienda. Pude probarlo allí mismo y, aunque no es igual que en casa, me hice a una idea ya de su potencial. No obstante, quise asegurarme de que podría obtener un reembolso en caso de no satisfacerme. Por suerte, no hizo falta recurrir a la devolución."

Álvaro resalta un punto que consideró a la hora de comprarlo: "que incluyera un pack de instalación para una ventana corredera para poderlo quitar y poner en su encaje de forma rápida y sencilla."

Lo peor de los aires portátiles

Frente a ventiladores y climatizadores evaporativos, los aires acondicionados portátiles sí que tienen capacidad para bajar la temperatura, la cualidad fundamental por la que optaron por un aparato de estas características.

María González señala unos cuantos inconvenientes, si bien destaca un par por encima del resto. El primero tiene que ver con cómo funciona este tipo de aparatos, concretamente la necesidad de que tengan salida a una ventana: "Si tienes ventana corredera te trae un adaptador que parece sencillo de poner. Las mías son ventanas normales oscilobatientes y además tengo gatos por lo que siempre tengo que buscar una forma ingeniosa de ponerlo."

Y si tienes que dejar parte de la ventana abierta o simplemente menos cerrada que como estaría de normal (cerrada y con las persianas/cortinas bajadas para evitar la transferencia de calor), la cosa se complica:

"El aislamiento no es tan faena en el norte porque no hace tanto calor fuera (aunque sí dentro de mi casa), pero en ambientes más calurosos creo que esto puede ser un inconveniente muy importante."

Álvaro profundiza en este punto, que no solo afecta a que entra calor, sino también a la entrada de luz:

"Tener la persiana subida puede ser un problema, pero es algo necesario para que se produzca una buena salida de aire. Una vez olvidé subirla y el calor que acumulo la ventana hizo que tener el aire encendido fuese lo más absurdo del mundo, ya que apenas enfriaba. En mi caso particular, duermo igual teniendo luz en el dormitorio, pero sé que si duermo en pareja y a ella no le gusta la luz, tendremos que decidir: calor infernal durante la noche o luz infernal cuando amanezca."

Finalmente, para el editor de Xataka las escasas opciones de control se le quedan cortas: "El hecho de que fuese compatible con Alexa no fue determinante en la compra, pero sí un importante aliciente. Sin embargo, las funciones que se ofrecen son demasiado básicas, limitándose a subir o bajar la temperatura y poco más. Ni siquiera las automatizaciones para programar su encendido y apagado acaban de funcionar bien."

La instalación

Como ya hemos visto en puntos anteriores, una vez tienes el aparato en tu poder, puedes instalarlo tú mismo en casa, de modo que desde que te decides a comprarlo hasta que lo pones en marcha puede ser cuestión de un par de horas, sin necesidad de depender de nadie más o hacer obra.

Álvaro cuenta que su experiencia fue amarga: "Las piezas que se incluyen aparentan ser muy normales y la instalación no debería requerir de avanzados conocimientos, pero la cosa se complicó por la horrorosa guía de instalación que incluía."

Una vez descifró encontró un idioma que entendiera (no estaba disponible en español, pese a que a su lado "la Biblia parece un un microcuento") y resolvió los crípticos dibujos que proporcionaba, "con ayuda de otra persona, y no en menos de 45 minutos, logré hacer la instalación en la ventana corredera de mi dormitorio."

Desgraciadamente en el proceso rompió parte del kit: "En uno de esos momentos de tensión propios de no entender la guía, rompimos dos pestañas. Por ello, tuve que apañar con celofán la instalación. Una solución cutre, lo reconozco, pero igualmente efectiva y más teniendo unas cortinas que lo disimulan."

Lo malo de estos kits de instalación es que te abocan a tenerlo en una ventana. Como explica Álvaro, "Ser perezoso me ha hecho evitar comprar una mosquitera adaptada o cualquier otro elemento que sirva para aislar otras ventanas y esto hace que, salvo en el dormitorio en el que tengo la instalación, en el resto de habitaciones tenga que sacar el tubo, bajar la persiana y cerrar la ventana para encajonarlo."

María ha optado por no instalarlo, sino que lo va moviendo por la casa: "A mí no me ha servido el clásico adaptador para ventana corredera, un trozo de plástico que se adapta en tamaño para poner en vertical si tienes una ventana corredera y hacer tope con la ventana. Estoy aún buscando la mejor forma de adaptarlo a mi ventana. He comprado un kit adaptador de ventana para ventanas normales y mi idea es intentar aprovechar la parte oscilobatiente, pero aún no he probado."

La directora de Xataka concluye que "siempre pondría si pudiese un aire acondicionado clásico, que tiene todas las ventajas y no los inconvenientes que he comentado. Pero si no hay forma de instalar uno de esos, y siendo conscientes de que los pingüinos tienen muchas limitaciones e inconvenientes, pueden ser una opción. No me arrepiento de la compra."

Ruido

Mientras que los modelos split están divididos en dos partes, dejando el ruidoso compresor instalado en el exterior de la vivienda, los aires acondicionados portátiles integran todos los elementos en un único aparato, por lo que resultan considerablemente más ruidosos.

Álvaro ha medido el ruido máximo que emite su aire acondicionado portátil: "Según la app Decibel X (disponible en iOS y en Android) alcanza picos de 76,8 dB cuando está a su máxima potencia y en su modo más frío con ventilador activo."

Si bien para Álvaro no resulta especial molestia: "Es ruidoso, sí, pero lo cierto es que no me molesta. De día suelo llevármelo al despacho en el que trabajo y, teniendo siempre música con auriculares, apenas lo escucho. Cierto es que cuando estoy en el salón viendo una serie sí llega a molestar más y ahí sí que no me hace tanta gracia tener que usar auriculares." María en su lugar opta por subir el volumen.

El de María es ruidoso, "aunque no es un ruido ensordecedor y creo, por todo lo que he investigado y leído, que es de los más silenciosos." ¿Y para dormir? Para María es una encrucijada:

"Depende de qué te moleste más, el ruido o el calor. En mi caso suele ser el calor y puedo dormir con él, pero entiendo que haya gente que no pueda dormir con él. "

Álvaro lo pone con la función de ventilador desactivada y la potencia mínima, ya que así "no es tan extremadamente ruidoso. Y pese a todo, logro coger rápido el sueño y descansar, aunque quizás aquí entra de lleno mi gusto personal por los ruidos blancos."

Consumo

Como puedes observar en las tarjetas certificación energética de los aparatos de aire acondicionado, la vasta mayoría de modelos portátiles se quedan en la A (hay alguna excepción A+), mientras que lo habitual es que para los splits sean al menos A++ (ojo con confundir la certificación de la bomba de calor, si la tuviera).

Precisamente el aparato de ambos cuenta con certificación A, pero todavía no lo han tenido tiempo suficiente como para que le llegue la factura mensual. "No obstante, el sentido común y tenerlo 12 horas al día encendido (como mínimo) me dice que mi consumo de luz se habrá disparado", explica Álvaro. María también espera que las horas enchufado también le pasen factura en la ídem.

Álvaro dispone de una tarifa fija de luz que "incluso pasándome de mi consumo medio me mantiene la misma tarificación.

Tarjeta de certificación energética del aire acondicionado portátil de Álvaro

Modelos recomendados

Según Álvaro, este modelo de Confee (215 euros con cupón) es "Uno de los mejores en relación-calidad precio y que destaca especialmente por su portabilidad, al no ser excesivamente pesado e incorporar un tamaño perfecto para moverlo por toda la casa. Enfría rápido y su depósito es de gran capacidad."

Comfee Aire Acondicionado Portátil Bajo Consumo,7000BTU/2,0kW/1800 Frigorías,3 en 1 Aire Acondicionado Portátil Silencioso ,Refrigeración,ventilación y deshumidificación,Eco R290,MPPH-07CRN7 Blanco Hoy en Amazon por 265,95€

Si aprecias la opción de controlar tu aire acondicionado con el móvil, Álvaro recomienda este IKOHS SILKAIR CONNECT (239 euros) "gracias a sus 2.270 Frigorías, es capaz de enfriar estancias de 25 metros cuadrados en pocos minutos."

Como cuenta Álvaro, "aunque “Pingüino” se haya quedado como genérico para los aires portátiles, lo cierto es que es una familia de la marca." Si buscas un modelo de lo más premium, apuesta por la marca de referencia.

Este De'Longhi Pingüino PACEM 77 427 euros ha sido recomendado por ambos editores y es el elegido por María, que confirma que es un modelo "relativamente silencioso y enfría"

Álvaro detalla que "se caracteriza por su potencia para enfriar salas de 20-25 metros e incluir buenos accesorios para la instalación de la salida de aire y aislamiento de ventana."

Interesante en calidad precio y conectado, este ForceClima 7450 Touch Connected (249 euros) "Con diferentes modos de funcionamiento, eficiencia energética de clase A y con un nivel de ruido aceptable. Es muy fácil de desplazar por la casa."

La otra opción que valoró María fue este De'Longhi Pingüino PAC EL98 (535 euros), "es un modelo un poco más avanzado y optimizado, con buenos comentarios y especificaciones para habitaciones de tamaño medio - grande". Destaca por ser silencioso y por su ajuste automático de temperatura y humedad para conseguir confort optimizando consumo. Con temporizador electrónico de 24 h. De él destaca

