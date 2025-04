Hay una edición platino del UNO que me encanta por su diseño. Incluye estampados holográficos y no cuesta ni 10 euros

He perdido la cuenta de todas las ediciones que he llegado a tener del UNO, uno de los juegos de cartas que nunca pueden faltar en mis reuniones con familiares y amigos, sobre todo en verano. Pero hay una edición en platino que me ha maravillado por encima de las demás por su diseño y que muy probablemente llegue a comprar más pronto que tarde, sobre todo viendo que su precio ahora mismo en Amazon es de tan sólo 7,99 euros. Es decir, cuesta sólo 50 céntimos más que la edición estándar.

UNO, edición platino Hoy en Amazon — 7,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Una edición platino con un acabado muy llamativo

El UNO en su edición platino destaca sobre todo por su particular diseño. Cada carta tiene un acabado en lino que le da un cierto toque de "lujo" al juego, y por el reverso nos encontramos con el logotipo metalizado holográfico bastante llamativo. En definitiva, tanto en la parte frontal como en el reverso nos encontramos con un lavado de cara con respecto al resto de ediciones que solemos ver del UNO.

Tal y como menciona Mattel, a la baraja del UNO en edición platino se le han añadido ciertos símbolos gráficos para que se puedan identificar los colores de cada carta, de tal forma que esta edición es accesible a personas con daltonismo, un punto interesante para que todos puedan disfrutar de cada partida.

Para finalizar, cabe mencionar varias cosas. La primera es que el peso de las cartas aumenta ligeramente con respecto a otras ediciones, ya que en este caso cada carta pesa 300 gramos frente a los aproximados 100 gramos de la edición estándar. Además, incluye 112 tarjetas con sus correspondientes instrucciones y la jugabilidad es exactamente igual que la edición estándar, por lo que no varía en este sentido.

También te pueden interesar estos otros juegos de cartas

Edge Munchkin MU01 - juego de mesa para 1 jugador. Hoy en Amazon — 28,01 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Devir - Exit: El Señor de los Anillos, juego de mesa en español, escape room, juegos de misterio con amigos para adultos (BGEXIT20SP) Hoy en Amazon — 13,49 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Fernando Dantas en Unsplash, Mattel

En Xataka | Los 39 mejores juegos de mesa: desde 'Catán' hasta 'Gloomhaven'

En Xataka | Los mejores juegos de mesa para niños: 16 opciones para jugar en función de la edad