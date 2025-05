Hace unos meses me compré el Xiaomi 14T. Si hubiese esperado un poco, podría haber aprovechado que ahora cuesta menos de 400 euros

El Xiaomi 14T se lanzó a las tiendas a finales de septiembre y al poco tiempo —un mes y medio— lo compré por aproximadamente 480 euros. Fue un buen precio teniendo en cuenta todo lo que ofrece, pero si hubiese esperado un poco podría haberlo comprado mucho más barato. Desde entonces, el móvil de Xiaomi ha bajado muchas veces de precio, pero ahora tiene una de las mejores ofertas hasta la fecha: PcComponentes lo tiene rebajado por 399,99 euros.

Resolución 1,5K, cámaras firmadas por Leica y un buen nivel de brillo

Por este precio, no dudaría en volver a comprar el Xiaomi 14T. Es un móvil que, sobre todo en el rango de precio que se mueve actualmente, destaca en muchos apartados. Monta una buena pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que no sólo ofrece una resolución 1,5K, sino además también una tasa de refresco de hasta 144 Hz, un brillo pico de 4.000 nits (la pantalla se ve perfectamente a plena luz del día) y compatibilidad con HDR10+.

A nivel interno monta el procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra que ofrece tanto un excelente rendimiento como una buena potencia. También dispone de 256 GB de almacenamiento interno —personalmente agradezco que la configuración base no sea de 128 GB—. Su batería, además, soporta carga rápida de 67W, por lo que se puede recargar en muy poco tiempo siempre y cuando se utilice tanto el enchufe como el cable oficial.

Y unos de los apartados que más me ha impresionado es el de la fotografía. Nunca he utilizado demasiado las cámaras de los móviles (ni en fotografía, ni en vídeo), pero viendo el resultado que ofrece el Xiaomi 14T lo he exprimido bastante. Buena culpa la tiene que, para esta ocasión, Xiaomi ha colaborado con Leica.

Imágenes | Alberto García, Xiaomi

