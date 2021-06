Guía de compra de tecnología para camping o mochileros: 22 accesorios y gadgets para viajes de aventura con mochila

Si lo tuyo no son los hoteles y resorts, sino que prefieres la sencillez de los campings o la libertad de ir con tu mochila al hombro recorriendo las rutas establecidas (o fluyendo), en esta guía de compra te ofrecemos una cuidada y original selección de tecnología para que puedas disfrutar más y mejor de tu viaje.

Comunicador por satélite

Aunque imaginamos que tu teléfono va a ir contigo, depende de por dónde te muevas no siempre estará operativo y, aunque esperamos que no sea así, quizás te encuentres en situaciones extremas. Si tienes una emergencia, este compacto, ligero pero robusto comunicador de satélite Garmin Inreach Mini (313 euros) te permite lanzar un SOS o mandar mensajes de texto (con suscripción). Con acceso a mapas descargables desde la app.

Garmin Inreach Mini 010-01879-00, Adultos Unisex, Negro, Rojo, Talla Única Hoy en Amazon por 313,90€

Reloj GPS

Para los más aventureros, un reloj de deporte con GPS es una magnífica herramienta para seguir sus rutas y registrar cómo se ha comportado nuestro cuerpo en ellas.

Los modelos outdoor son los más recomendables para este escenario de uso. Con un diseño robusto a prueba de golpes, cuentan con sistemas de localización, métricas avanzadas para entrenos y mapas para visualizar dónde estamos y cuál es la trayectoria que hemos seguido. Mucho ojo a la autonomía, porque si vamos a estar varios días fuera es determinante.

Uno de los relojes deportivos con GPS más interesantes para montaña es el Suunto 9 Baro (446 euros), con ese apellido por contar con un altímetro barométrico para mejorar las mediciones de las rutas. Cuenta con una autonomía bestial de 120h, pantalla a color, seguimiento GPS y planificación de rutas con mapas de calor. Y en general, muchísimas métricas, más de 80 deportes y sumergible hasta 100 metros.

Suunto 9 Baro Reloj deportivo GPS con batería de larga duración y medición del ritmo cardiaco en la muñeca, Sin correa de pecho, Negro Hoy en Amazon por 449,00€ PVP en El Corte Inglés 599€

Otro reloj que se comporta muy bien en las condiciones más extremas es el Garmin Fenix 6S Pro (529 euros), también con altímetro barométrico, los mapas precargados de Topoactive Europe y una autonomía con GPS activado de 25 horas.

Además de GPS dispone de GLONASS, Galileo, altímetro barométrico, termómetro y un sistema de aclimatación por pulsioximetría. Es moderadamente ligero y está disponible en diferentes tamaños y materiales.

Router 4G

Si pese a querer desconectar quieres seguir conectado (o incluso trabajar) desde el camping, entonces puedes usar tu móvil como punto de acceso, pero si vas a hacerlo con frecuencia o piensas conectar más dispositivos, entonces merece la pena comprar un router 4G.

Para camping o viajes con mochila interesan los modelos compactos con forma de pastilla de jabón y batería integrada para poder conectarnos incluso si no hay enchufes cerca. En este sentido, interesa saber cuánto dura su autonomía. Su funcionamiento es simple: basta con insertarles una tarjeta SIM compatible de una operadora para empezar a funcionar.

Como para elegir un router "normal", tendremos que prestar atención a las tecnologías de gestión de la señal o los diferentes estándares Wi-Fi que implementa.

Uno de los modelos más populares es el TP-Link M7200 (45 euros), con una batería para hasta ocho horas de uso, velocidad del Wi-Fi de hasta 150 Mbps y la posibilidad de conectar hasta diez dispositivos simultáneamente.

TP-Link Router 4G móvil Wifi MiFi 4G(Cat4), Batería grande de 2000 mAh para 8 horas de uso, WiFi de 150 Mbps, Ganador Premio Red Dot, hasta 10 dispositivos simultáneamente, Control de tráfico(M7200) Hoy en Amazon por 45,44€ PVP en MediaMarkt 49€PVP en PcComponentes 53€

Altavoz portátil

En estas escapadas de desconexión quizás eches de menos algo de música y lo más cómodo para disfrutar de ella dignamente son los servicios en streaming y un buen Bluetooth.

Además de que ofrezca una buena potencia de salida (RMS) y sonido claro y buenas cifras de autonomía, interesa que cuente con un diseño compacto, robusto y que sea resistente a salpicaduras.

Todas esas características cumple este Ultimate Ears Megaboom 3 (139 euros), que además flota... porque nunca sabes dónde puede acabar. Con batería para hasta 20 horas y sonido espacial gracias a su diseño.

Paneles solares y kits

Si has elegido esta forma de viajar, ya sabrás que los enchufes no abundan. Es más, más de uno aprovechamos pasar por un bar para cargar el teléfono o aprovisionarnos de energía mientras vamos al baño.

Pero hay algo que probablemente sí que tengas: sol. Esta multiherramienta ligera, compacta y robusta de Goal Zero (150 euros) consiste en una placa solar de Nomad con una batería integrada de 2.600 mAh con salida de 1.5A con dos tomas para cargar tus dispositivos, además de dos accesorios muy útiles en tu viaje: una linterna y un ventilador. Con bolsa de viaje

Goal Zero Switch 10 Núcleo Multi Herramienta Solar By Studio-Ausruestung Hoy en Ebay por 150,79€

Otra opción es colgar tu kit solar en la mochila, algo que puedes hacer con el Nomad Flip (89 euros), que consta de panel de 5 vatios que podrás colocar en tu mochila y que esconde una pequeña batería de 3,350 mAh con salida 1A de modo que vayas acumulando energía en tus rutas. La marca también dispone de paneles más grandes y capaces de captar más energía, por ejemplo el de 10W (89 euros) es moderadamente compacto para poderlo colgar en la mochila

Nomad 5/Flip 12 - Kit Solar Hoy en Amazon por 89,03€

Power bank

En cualquier caso, una batería externa es una buena idea para tus viajes con mochila. Este modelo de Goal Zero Venture 70 (135 euros) cuenta con un diseño muy interesante para este tipo de viajeros, ya que es resistente al agua (IP67), cuenta con una carcasa resistente y lleva varios cables para poder conectar también aparatos de Apple. Casi 20.000 mAh para alimentar tabletas, móviles y dispositivos similares

Goal Zero Objetivo Cero Unisex Venture 70 Cargador (Conector Lightning), Color Negro Hoy en Amazon por 135,00€

Iluminación

Ya sea porque se hace de noche en nuestra ruta, porque estamos en una excursión nocturna o simplemente porque pernoctas en un camping, necesitarás algo de luz. Así que te proponemos algunas soluciones para tu viaje.

Este gadget de LuminAID (35 euros) es de lo más útil y curioso. Puedes llevarlo plegado en tu mochila captando energía solar y, cuando llegue el momento, desplegarlo para tener un funcional farolillo. Y si no ha habido sol, tranquilo porque siempre puedes cargarlo mediante USB.

Campingaz es toda una instutución en gadgets de acampada y sus pequeñas botellas de combustible no faltan entre el equipaje de muchos campistas. Con ellas puedes encender su campingás, pero también usar este potente farolillo con autonomía de 6 horas. Con estuche para guardarlo y cadena para colgar.

Campingaz Lumostar Plus PZ Lámpara con Gas, para Cartucho CV 470/Cv 300, Unisex, Azul Hoy en Amazon por 33,30€

Si prefieres tirar de la electricidad, este farol de Expower (19 euros) cuya batería de 4.400 mAh puedes alimentar mediante carga USB. Luminosa, con cuatro modos de funcionamiento, diseño robusto y resistencia IPX5 para usarlo incluso cuando llueve.

Ya sea porque la noche te ha pillado en marcha o simplemente porque quieres ver vayas donde vayas, este frontal de BioLite (59 euros) es muy útil por su diseño y características. Muy luminoso (330 lúmenes), 40 horas de autonomía y recarga mediante USB.

BioLite HeadLamp 330 Amarillo Hoy en Amazon por 59,95€

Repelente de mosquitos

Se hace de noche, enciendes la luz y súbitamente tienes visita: los mosquitos hacen su aparición. Este compacto gadget de ThermaCELL (28 euros) viene con estuche para guardar y promete librarte de estos insectos sin aerosoles ni olores.

Navaja

Si hay un accesorio fundamental en un camping, esa es la navaja. Y ojo porque no solo es para cortar fuet (que también), sino para abrir botellas y latas, cortar cuerdas y bastantes más tareas de las que te esperas. Sin ir más lejos en mi última excursión la pinza integrada me sirvió para retirar un pincho clavado en la mano.

Nuestra primera recomendación es todo un clásico de otro clásico, la Victorinox Tinker (20 euros), que viene con dos hojas, abridor de botellas y latas, mondadientes, pinzas y varios utensilios para manitas como destornillador y pelacables.

Victorinox Tinker 0.4603 - Navaja suiza Hoy en Amazon por 20,40€

Si somos personas habituadas a reparar cosas, entonces quizás el modelo anterior se nos quede corto. Entonces la Leatherman (75 euros) puede que nos encaje más. Tiene forma de alicate (y de hecho lleva un alicate) y viene muy bien servida con 14 herramientas.

Leatherman Sidekick - Multiherramienta de bricolaje hecha en EE.UU. con 14 herramientas, con bloqueo, sierra, alicates, destornilladores y un abrebotellas, en acero inoxidable con una funda de nylon Hoy en Amazon por 73,83€

Bolsa seca - mochila - "lavadora"

En un camping no te hará falta, pero si eres de ir por libre totalmente, esta original mochila de Scrubba (78 euros) es de lo más versátil: sirve como mochila impermeable, ducha de viaje (cuenta con una válvula que funciona vertiendo el agua), bolsa de compresión y como una especie de lavadora. Resistente, compacta y con varias correas de ajuste.

Botella con filtro

Llevar agua contigo es esencial, desgraciadamente no podemos llevar una cantidad ilimitada y no siempre hay fuentes cerca. La botella LifeStraw Go (67 euros) de la marca Vestergaard cuenta con un sistema de filtrado en dos fases que emplea carbón activo, empleado entre otras cosas para limpiar el agua (es habitual que esté presente en sistemas de tratamiento de aguas) de bacterias, parásitos y microorganismos. Con anilla para colgarla, resistentes, rellenable, 650 ml de volumen y capacidad de filtrado de hasta 4.000 litros.

LifeStraw Go Botella de agua con filtro; 22 oz; gris/transparente; paquete de 2 Hoy en Amazon por 67,51€

Pedernal de magnesio

Dentro de los artilugios para cocinar, lo primero que necesitas es algo para hacer fuego. Sí, puedes llevar las clásicas cerillas o mechero, pero con este pedernal de magnesio recuperas el viejo pero efectivo modo de hacer una chispa por fricción, sostenible y a prueba de las inclemencias del tiempo. Además de la barra, integra brújula, una regla, un telémetro para mapas, dientes de sierra, abridor de botellas - llave Allen) y silbato de emergencia.

Pedernal de Magnesio Supervivencia – Survival Firestarter – Flintstone – Sílex - Arrancador de Fuego - Iniciador de Fuego – Encendedor Chispa Hoy en Amazon por 12,90€

Para cocinar

Al margen de las míticas cocinas de gas, hay una ley no escrita que dice que cuando estás de camping la comida oficial es la barbacoa. Pero estas suelen estar bastante cotizadas dentro de los recintos y fuera de ellos está prohibido. En esos casos siempre puedes recurrir a barbacoas portátiles como esta de Barbecook (126 euros) de carbón. Es cómoda, lleva regulación del tiro de aire, fácil de limpiar e incluye bolsa de viaje.

Barbecook Carlo Barbacoa de mesa portatil, Barbacoa de carbon, Amarillo, 44x33x21cm Hoy en Amazon por 139,00€

Os proponemos otra diferente, eficiente, compacta y que además nos permite cargar el móvil al mismo tiempo: la BioLite CampStove 2 (299 euros). Emplea madera como combustible, es compacta, reduce la emisión de humos y ojo porque al integrar una batería de 3.200 mAh con su correspondiente toma USB, podremos cargar dispositivos. Es capaz de hervir un litro de agua en menos de 5 minutos, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

BioLite CampStove 2+ Bundle PVP en Amazon 299,99€

Nevera portátil

Las neveras tradicionales de camping o picnics mantienen los alimentos y bebidas del interior gracias al buen aislamiento y que le introducimos algo más frío (generalmente hielo), pero con este modelo de Severin (69 euros) podremos estirar su refrigeración gracias a la toma para mechero que lleva incluido. Explica el fabricante que es capaz de refrigerar hasta 20 grados por debajo de la temperatura ambiente.

Severin KB 2922 Nevera Eléctrica Portátil con Función de Enfriamiento y de Preservación del Calor, 20 L, Incl. 2 Tomas de Corrient: 220-240 V / 12 V Dc, Verde - Gris Hoy en Amazon por 69,99€

WACACO Miniexpresso

Para los amantes del café que no renuncian a una taza de su bebida favorita estén donde estén, la mini cafetera expresso compacta de WACACO (89 euros). Gracias al bombeo logra generar la presión necesaria para hacer café. Viene con estuche, ocupa muy poco y se limpia fácil

WACACO Nanopresso máquina de café espresso portátil con protectora Nanopresso S-Case adjunto, actualización de la de Minipresso, Cafetera de viaje, Operado manualmente (Nuevos Elementos Musgo Verde) PVP en Amazon 89,90€

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.