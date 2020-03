Guía a fondo de productos reacondicionados: de dónde vienen, qué tiendas los ofrecen, garantía y qué tener en cuenta

Si estás pensando en comprar tecnología y quieres ahorrarte algo de dinero, seguro que se te ha pasado por la cabeza hacerte con un producto reacondicionado o refurbished. Y es que los productos reacondicionados no solo son una forma de conseguir el producto que deseas a un precio más bajo, sino que también ofrecen una calidad y una serie de garantías que los hace una alternativa a tener en cuenta frente a comprarlo nuevo.

Si te has encontrado alguna vez echando el ojo a un reaco y no te has terminado de decidir, en esta guía a fondo de reacondicionados tratamos de despejar todas las dudas.

¿Reacondicionado vs segunda mano? Parecidos, pero diferentes

Antes de comenzar, creemos que es preciso realizar una puntualización sobre los productos de segunda mano y los productos reacondicionados. Y es que hablamos de dos conceptos similares pero con sutiles pero importantes diferencias.

Aunque ninguno de los dos son nuevos del todo, mientras que estrictamente hablando, los productos de segunda mano han tenido un dueño que los ha usado más o menos hasta que los ha puesto a la venta, bien sea de forma particular o a través de un intermediario, los productos reacondicionados proceden del ámbito profesional. Es decir, que son tiendas los que los ponen a la venta.

En este caso no solo pueden proceder de un dueño anterior, sino que también generalmente entran dentro de esta categoría de reacos los productos de exposición, aquellos cuyo embalaje cuenta con algún desperfecto, productos con pequeños daños y/o reparados...

A partir de aquí, cada tienda analiza su estado y realiza un mantenimiento antes de ponerlo a la venta, de modo que puede ofrecer algún tipo de garantía. Aquí es donde se separan los caminos, ya que cada empresa tiene una política de reacondicionados al respecto.

Qué tiendas venden reacondicionados

Aunque hay tiendas como Back Market que se especializan en la venta de productos tecnológicos reacondicionados, cada vez son más las tiendas de toda la vida – en el sentido de vender productos nuevos – que ofrecen una sección de refurbished, entre ellas:

Aunque en la lista os hemos enlazado a su landing de reacondicionados, también hemos contactado con estos comercios para que nos expliquen su política de productos refurbished.

En este sentido, nos interesa saber la procedencia de estos productos, cuál es el procedimiento que reciben antes de ponerlos a la venta, en qué fijarnos antes de comprar y cuál es el servicio postventa. Ojo porque hay diferencias muy importantes.

Amazon

Según Amazon, lo que encontramos en su Warehouse son "productos que han sido devueltos, que se han dañado en el almacén o que han sido restaurados y no cumplen con los rigurosos estándares de Amazon.es y por tanto, no pueden venderse como productos nuevos y se ofrecen a precios más bajos."

Asimismo, detalla que no todas las categorías cuentan con sección de refurbished:

"De momento, las categorías relacionadas con la electrónica de consumo son las que tienen una mayor oferta. Pero hay hasta 30 categorías diferentes, como jardín, moto, joyería, juguetes o libros"

Desde Amazon nos cuentan que antes de aparecer en el Amazon Warehouse "probamos cuidadosamente todos los productos y proporcionamos información específica sobre su estado en la página del producto, (...) evaluamos el estado físico y el funcionamiento de todos los productos. Si el producto funciona perfectamente pero su estado físico no es perfecto, es posible que decidamos venderlo. Si el producto no funciona, no importa su estado, ya que no lo venderemos."

Tras estas operaciones, los reacondicionados de Amazon son clasificados en cuatro categorías: Nuevo, Como nuevo, Muy buen estado y Buen estado. Estas son sus condiciones:

Estado Nuevo Si un producto se vende como nuevo, significa que nunca se ha abierto pero la caja está dañada superficialmente. Como nuevo Un producto vendido como nuevo indica que está en perfecto estado pero, debido al estado de la caja, no cumple con los estándares de Amazon para productos nuevos. En el caso de los productos devueltos, es posible que el anterior cliente abriera el producto y lo sacara del paquete. Por otro lado, si un producto llega en perfecto estado físico y después del proceso de evaluación determinamos que funciona perfectamente. Además, los productos empaquetados en sus almacenes con daños en el embalaje exterior pueden pasar de nuevos a como nuevos. Muy buen estado Si un producto ha sido evaluado y se ha comprobado que funciona perfectamente pero tiene defectos estéticos o manchas, presenta leves signos de haber sido usado, faltan accesorios poco importantes o el embalaje se ha sustituido por otro para una mejor protección Buen estado Si un producto ha sido evaluado y se ha comprobado que funciona perfectamente pero tiene defectos estéticos o manchas y/o le faltan accesorios. En este caso es posible que hayamos sustituido el embalaje por otro para protegerlo mejor.

Si compramos un producto reacondicionado en Amazon dispondremos de la Política de devoluciones de Amazon, una garantía que sustituye a la clásica garantía del fabricante europea (solo aplicable a productos nuevos) y que nos permite devolver los productos defectuosos hasta 2 años después de la fecha de recepción.

Además, en caso de no estar contentos con la compra, Amazon nos explica que podremos devolverlo como establece la política de devoluciones de Amazon. Eso sí, con ciertas limitaciones:

"Sin embargo, en el caso de los Productos Reacondicionados, al ser únicos, no se reemplazarán por otros, sino que se reembolsará el importe del mismo en caso de devolución."

Apple

Desde la web de Apple podremos acceder a una sección de Reacondicionados en productos de la manzana mordida como iPhone, MacBooks, iMacs, AirPods, Apple TV, accesorios...

Apple es ambicioso en su proceso de restauración, que "incluye pruebas completas con los mismos estándares funcionales que nuestros productos nuevos. (...) Recibirás un dispositivo como nuevo con piezas de repuesto originales de Apple (si son necesarias) que se ha limpiado e inspeccionado a fondo. Los dispositivos iOS reacondicionados vienen con batería y carcasa exterior nuevas. Los dispositivos incluyen todos los accesorios, cables y sistemas operativos."

Una vez concluida la restauración, Apple los denomina de forma global como "Reacondicionados y Certificados", sin atender a diferenciaciones.

Si compramos un producto reacondicionado de Apple, disfrutaremos de una garantía limitada estándar de un año, si bien podremos obtener cobertura adicional contratando productos AppleCare.

El Corte Inglés

Como leemos en su web, los reacondicionados de El Corte Inglés proceden del departamento de Electrónica (Imagen y Sonido, Fotografía, Telefonía e Informática) que " han sido devueltos por nuestros clientes, han sufrido un daño leve en nuestros almacenes o han sido restaurados y no pueden ponerse de nuevo a la venta al público como productos nuevos.

El Corte Inglés simplemente explica que sus reacos han sido "testados por el equipo técnico de El Corte Inglés o por uno externo para comprobar su correcto estado físico y funcionamiento. "

A partir de aquí es minucioso en su clasificación, empleando hasta seis categorías para catalogar los reacondicionados: A estrenar, Casi a estrenar, Grado A, Grado B, Grado C y Grado D, siendo este último el que se encuentra en inferior estado, pero funcionando perfectamente.

Condiciones A estrenar Estado del producto: Como Nuevo.

Uso: No se ha usado.

Accesorios: se entrega con accesorios originales. -Desperfectos del producto: Ninguno.

Embalaje: Original con posibles defectos o golpes. Casi a estrenar Estado del producto: en perfecto estado.

Uso: Sin uso o uso escaso.

Accesorios: se entrega con accesorios originales.

Desperfectos del producto: Ninguno.

Embalaje: Original con posibles defectos o golpes. Grado A Estado del producto: En perfecto estado.

Uso: Uso escaso.

Accesorios: se entrega con accesorios originales o compatibles.

Desperfectos del producto: Con marcas de uso o pequeños desperfectos no perceptibles a simple vista.

Embalaje: Puede llegar tanto en su embalaje original como uno neutro (marrón o blanco) dependiendo de su estado. Grado B Estado del producto: Ligeramente usado.

Uso: Uso escaso.

Accesorios: se entrega con accesorios originales o compatibles.

Desperfectos del producto: Con marcas de uso o desperfectos visibles de menos de 3cm que no afectan a su correcto funcionamiento.

Embalaje: Puede llegar tanto en su embalaje original como uno neutro (marrón o blanco) dependiendo de su estado. Grado C Estado del producto: Ligeramente usado.

Uso: Uso escaso.

Accesorios: Es posible que no se incluyan todos los accesorios originales que vienen de fábrica con el producto.

Accesorios: Se incluyen accesorios universales necesarios para su funcionamiento.

Desperfectos del producto: Con marcas de uso o desperfectos visibles de más de 3cm que no afectan a su correcto funcionamiento.

Embalaje: Puede llegar tanto en su embalaje original como uno neutro (marrón o blanco) dependiendo de su estado. Grado D Estado del producto: Reparado y revisado por personal cualificado.

Uso: Uso escaso.

Accesorios: Es posible que no se incluyan todos los accesorios originales que vienen de fábrica con el producto.

Accesorios: Se incluyen accesorios universales necesarios para su funcionamiento.

Desperfectos del producto: Con marcas de uso o pequeños desperfectos.

Embalaje: Puede llegar tanto en su embalaje original como uno neutro (marrón o blanco) dependiendo de su estado.

Solo podremos comprar los reacondicionados de El Corte Inglés desde su web y disfrutaremos de dos años de garantía desde su recepción.

No obstante, si no quedas satisfecho podrás devolverlos hasta 15 días naturales después de su entrega, siempre y cuando mantengas la pegatina de la caja.

FNAC

FNAC explica que sus reacondicionados son productos que "hemos tenido en exposición en nuestras tiendas o producto devuelto por los clientes, con lo que le damos una segunda vida a dispositivos prácticamente nuevos. En algunos casos, son productos en los que, por algún desperfecto en la caja o por haber sido abiertos, no podemos poner a la venta como nuevos, pero que están en perfecto estado. "

La tienda francesa detalla que antes de ponerlos a la venta les hacen una "puesta a nuevo (refurbished) o reparación, según el caso, en nuestra Clínica Micro (un servicio de reparación de dispositivos electrónicos que tenemos en Fnac) o en el servicio técnico oficial de la marca."

A partir de aquí, todos los productos son recogidos dentro de la catalogación de "Reacondicionados" y puestos a la venta, pudiendo devolverlos en las mismas condiciones que cualquier otro producto nuevo comprando en FNAC. La garantía que ofrecen es de un año.

Media Markt

Media Markt lista el origen de sus productos reacondicionados según su procedencia: "producto reparado, desestimaciones de clientes, embalaje original manipulado o dañado, productos con pequeños daños (especificados en la ficha de cada producto) y productos a los que les falta algún accesorio."

Como podemos leer en su web, "los productos de la sección Oportunidades incluyen un certificado de una empresa externa que acredita que ha sido reacondicionado y funciona correctamente".

En este punto, pasan a la sección de oportunidades, contando con la misma garantía que cualquier producto nuevo.

PcComponentes

PcComponentes explica que "la mayor parte de esos productos provienen de devoluciones de clientes y algunos, aunque representan un porcentaje reducido, de exposición."

Según la tienda española especializada en informática:

"Estos productos se reacondicionan y, tras comprobar que están en perfecto estado y con todos sus accesorios, se ponen de nuevo en stock con un precio reducido. Además, en la propia ficha de producto se indica que el producto en cuestión es reacondicionado. Si tras el testeo se detecta que el producto no está en perfecto estado o tiene leves signos de uso, se categoriza como productos de rastrillo."

Por tanto, PcComponentes hace dos divisiones: reacondicionados y de rastrillo. Nos explican que mientras que los primeros están "en perfecto estado, con todos sus accesorios y que solo han sido desprecintados", los segundos "son artículos que no están en perfecto estado o tienen leves signos de uso. En la ficha de producto se indica el desperfecto concreto (arañazos, caja deteriorada, etc.) y el precio es más reducido."

PcComponentes no hace distinción entre reacondicionados y productos nuevos en cuanto a su servicio postventa: "Los productos reacondicionados cuentan con la misma garantía que cualquier otro artículo nuevo, es decir, 30 días de devolución y dos años de garantía."

Phone House

Phone House comercializa smartphones reacondicionados, aunque lo hace en dos categorías en función de su procedencia: a los smartphones de segunda mano los agrupa en "Smartphones Collection" y en "Móviles Km0" lista los terminales smartphones de exposición libres y en perfectas condiciones. No obstante, también permite vender reacondicionados en su Marketplace, aunque eso sí, cada uno con las condiciones de venta particulares de los vendedores.

Como podemos leer en su web, los smartphones reacondicionados son "revisados, actualizados y certificados por nuestro equipo de profesionales."

A partir de las dos divisiones en base a su procedencia, realiza una segunda clasificación para la venta: además de Km 0 para los productos de exposición, en "Outlet" encontramos los estados "Muy bueno" y "Excelente", así como las últimas unidades de terminales, que también se encuentran rebajados.

Aquí puedes las diferencias entre los reacondicionados de Phone House:

Todos los smartphones reacondicionados de Phone House cuentan con un año de garantía y un periodo de devolución de 30 días.

Worten

En Worten se clasifican como productos reacondicionados "aquellos que pueden tener dañado su embalaje o no tener el original, haber sido ligeramente dañados en almacén, transporte o mientras se manipulaban o haber sido devueltos."

Y ponen ejemplos como: dispositivos utilizados en exposición, demostraciones, pruebas de campo, dispositivos devueltos por ser defectuosos, y que han sido reparados y probados y dispositivos devueltos por daños cosméticos en el envío, tanto en el embalaje como en el objeto.

Worten detalla que "todos han sido revisados completamente de forma que estamos seguros de que cumplen con lo que se espera de los mismos y están en perfecto funcionamiento"

Tras la revisión, Worten los clasifica en cuatro categorías, en orden decreciente de condición y de precio:

CONDICION Caja abierta Artículos con señales de utilización visibles poco significativas y posiblemente sin la caja original.

Incluye los accesorios precisos para su normal funcionamiento pudiendo no ser los originales. A Artículos con señales de utilización y algunos defectos leves.

Incluye los accesorios precisos para su normal funcionamiento pudiendo no ser los originales. B Artículos con señales de utilización y defectos significativos

Incluye los accesorios precisos para su normal funcionamiento pudiendo no ser los originales. C Artículos con señales de utilización, varios defectos y golpeado.

Incluye los accesorios precisos para su normal funcionamiento pudiendo no ser los originales.

Si no estás contento con la compra, podrás devolverlo en los plazos habituales de Worten (30 días), pero con excepciones: no se puede cambiar por otro producto reacondicionado ni por uno nuevo, además tendrás que devolverlo en la web si lo compraste online o en tienda si la compra fue en un comercio físico.

La garantía de los productos reacondicionados de Worten es de dos años, salvo para smartphones y ordenadores, de solo un año.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.