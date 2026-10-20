El Galaxy Watch Ultra2 se adelanta al Black Friday con su mejor oferta hasta la fecha: nunca lo habíamos visto tan barato

Si estás buscando un reloj con sistema operativo Wear OS, una de las mejores opciones que hay actualmente es el Galaxy Watch Ultra2. Este, que llegó a las tiendas hace unos meses, ha ido protagonizando descuentos de todo tipo hasta ahora. Sin embargo, nunca habíamos visto uno tan potente como el que tiene hoy en Powerplanet, tienda murciana: sale por 491,95 euros.

Un reloj ideal si tienes un móvil Galaxy con m

Es un gran precio si tenemos en cuenta el dispositivo que es y lo que cuesta en otras tiendas, donde no baja de los 630 euros. El Galaxy Watch Ultra2 es un reloj con sistema operativo Wear OS, por lo que nos dará acceso a muchísimas aplicaciones, como pueden ser Spotify o Strava. Esto también nos dice que es un reloj solo compatible con dispositivos Android, siendo perfecto si ya tienes un móvil de Samsung (de hecho, varias métricas están reservadas para estos dispositivos).

Con respecto al anterior Galaxy Watch Ultra, hay dos mejoras clave. La primera de ellas llega en su pantalla, un panel de 1,52 pulgadas protegido con cristal de zafiro que, en esta ocasión, llega a un brillo pico de 5.000 nits. Esta cifra, que es altísima, nos permitirá ver la pantalla en exteriores incluso en esos días donde hay mucha luz solar.

El otro punto llega en forma de una batería que ahora tiene 800 mAh, una mejora notable frente a los 490 mAh del primer Galaxy Watch Ultra. A esto le tenemos que sumar un combo de procesador Snapdragon Wear Elite y 2 GB de RAM para asegurar un rendimiento fluido y la posibilidad de usar Gemini sin necesidad de acudir al móvil, una función muy útil en el día a día.

⚡ EN RESUMEN: oferta del galaxy watch ultra2 ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es, con diferencia, lo más barato que lo hemos visto hasta ahora.

Es, con diferencia, lo más barato que lo hemos visto hasta ahora. Más autonomía que la anterior generación: Mejora en autonomía, uno de los puntos débiles de los relojes con Wear OS.

Mejora en autonomía, uno de los puntos débiles de los relojes con Wear OS. Resistente y con muchas funciones deportivas: Tanto el cristal como el chasis están diseñados para ser resistentes, por lo que es un reloj ideal para hacer deporte. ❌ LO PEOR Es un reloj grande: Puede que te quede enorme si tienes la muñeca pequeña.

Puede que te quede enorme si tienes la muñeca pequeña. Algunas funciones, solo para un móvil Galaxy: Aunque es compatible con cualquier móvil Android, algunas funciones se pierden si no tienes un Galaxy (como el electrocardiograma). 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un nuevo reloj con Wear OS y quieres que sea resistente, con buena batería y con una pantalla que se vea bien incluso a pleno sol. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa más económica o directamente buscas un reloj con una autonomía mucho mayor, como el Huawei Watch GT 7 Pro.

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