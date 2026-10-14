El gadget para amantes de la lectura llegará muy pronto a Aldi: ideal para devorar libros por la noche

Aunque los eReaders o lectores de libros digitales han gozado de una gran popularidad en estos últimos años, muchas personas preferimos seguir leyendo algunas novelas en formato físico. Para ello, Aldi traerá el próximo 21 de octubre (miércoles) una luz con pinza que tendrá un precio de tan solo 4,99 euros, ya que llegará a los establecimientos físicos en oferta.

Como alternativa, si no tienes cerca ningún establecimiento de Aldi, Amazon vende otra pinza con luz para leer libros. Su precio es más alto (13,99 euros), pero a cambio tenemos una lámpara más ancha para abarcar dos hojas en lugar de una, lo que nos evita tener que mover la pinza cada vez que terminemos con una hoja.

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Un accesorio perfecto para leer por la noche

¿Qué es esta pinza que traerá Aldi en sus establecimientos? Básicamente es una pinza que se puede enganchar en cualquier parte del libro. Incorpora una linterna para que podamos leer sin tener que forzar la vista por la noche, por lo que resulta bastante útil si es el momento en el que podemos devorar libros.

Esta pinza que venderá Aldi se puede recargar al incorporar una batería y viene con un sistema para regular la luz a través de tres modos que podemos elegir. También cabe mencionar que la posición de la linterna se puede ajustar para que la lectura nos resulte lo más cómoda posible.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la pinza con luz para leer hoy ✅ LO MEJOR Es un accesorio muy económico .

. Es ideal para leer por la noche. ❌ LO PEOR La luz solo abarca una hoja .

. Solo estará disponible en establecimientos físicos. 💡 CÓMPRALO SI... Sueles leer libros por la noche y buscas una forma de poder hacerlo sin forzar tanto la vista. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un eReader, ya que estos dispositivos suelen incorporar una luz para leer por la noche.

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Imágenes | Aldi y Compradicción (cabecera), Casalux

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