Con función grill, parrilla y además a precio mínimo: esta freidora de aire está más barata que nunca con cupón

¿Todavía no tienes una freidora de aire y no paras de escuchar a tu entorno hablar sobre ella? En ese caso, es probable que estés pensando en hacerte con una y ahora en Amazon tienes una gran oportunidad para llevarte la Moulinex Easy Fry & Grill EZ5058 de 4,2 litros a precio mínimo histórico de 79,99 euros al aplicar cupón.

Comprar Moulinex Easy Fry & Grill EZ5058 al mejor precio

Esta air fryer de Moulinex tiene un precio habitual de 119,99 euros, aunque cada cierto tiempo nos la podemos encontrar rebajada por unos 99,99 euros. Igualmente, ahora puedes marcar la casilla de aplicar cupón de 20 euros para llevarte a precio mínimo de 79,99 euros y ahorrar un total de 40 euros. Además, su envío es gratuito para usuarios Prime o para aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

La Moulinex Easy Fry & Grill EZ5058 es una freidora de aire que nos ofrece una cesta con 4,2 litros de capacidad, lo cual es ideal para preparar hasta cinco raciones en una sola tanda. Por otro lado, su potencia máxima es de 1.500 W y se acompaña de una tecnología de circulación de aire 360º. Pero eso no es todo, ya que incluye una función grill y una parrilla de aluminio.





También dispone de un panel digital táctil desde el que podemos ajustar manualmente el tiempo de cocción hasta un máximo de 60 minutos (con apagado automático) y la temperatura entre 80 y 200 grados. A todo ello hay que sumarle que incorpora 8 programas preestablecidos para preparar ciertas comidas de manera sencilla.

Otra característica a resaltar es que la bandeja y la rejilla se acompañan de un revestimiento antiadherente que facilita su lavado, pudiendo incluso meterse en el lavavajillas. Y para no quedarnos sin ideas y organizar nuestro menú semanal, podemos descargar la aplicación móvil Moulinex y disfrutar de más de 150 recetas.

