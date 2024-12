Fue duramente criticado, pero es de mis videojuegos de rol japonés favoritos el año pasado. Ahora no cuesta ni 20 euros

El año pasado se lanzó una nueva entrega de la saga troncal Final Fantasy, y aunque fue duramente criticada por parte de los jugadores —sobre todo aquellos fans de los videojuegos clásicos de la saga— se trata de un título muy completo que arriesga en ciertos apartados jugables. A mí personalmente me encantó 'Final Fantasy XVI', y por 19,99 euros que es lo que cuesta ahora en Xtralife no me lo pensaba dos veces, lo compraría sin dudarlo.

Un videojuego con una de las mejores historias de Final Fantasy

'Final Fantasy XVI' es un videojuego que se aleja bastante de las mecánicas de combate por turnos de los títulos más clásicos y apuesta por algo completamente diferente: un combate en tiempo real. No es el cambio que más ha gustado al público fan de la saga, pero sin duda es algo que tiene una buena base y es muy disfrutable. De hecho, está desarrollado por Ryota Suzuki, director del sistema de combate de 'Devil May Cry 5'.

Y pese a que en esta entrega no hay debilidades elementales (ni de ataques físicos), hay un buen surtido de habilidades que podemos ir añadiendo o quitando al personaje, dependiendo de la habilidad de los Eikon; deidades o invocaciones como Ifrit, Bahamut u Odín. En este sentido, el personaje es tan personalizable que podemos abordar diferentes encuentros contra enemigos de muchas formas diferentes.

Pero si hay algo totalmente destacable es que 'Final Fantasy XVI', además de tener una historia mucho más adulta que otras entregas anteriores de la saga, tiene una muy buena historia llena de épicos momentos y combates. De hecho, cuando se lanzó no fueron pocas las personas que mencionaron las muchas similitudes que tiene el videojuego con la serie 'Juego de Tronos'. Ya no sólo por la historia, sino también por los propios personajes: algo que se entiende teniendo en cuenta que el director hizo ver a los empleados la serie para desarrollar el videojuego.

Y sí, hablamos de otro Final Fantasy cargado de combates contra enemigos y jefazos en los que la dificultad se pone de manifiesto sobre todo en la segunda mitad del videojuego, con combates muy épicos y espectaculares sobre todo cuando tenemos que hacer uso de los Eikons o invocaciones. Personalmente llevaba mucho tiempo sin ver en un videojuego una espectacularidad como la de estos combates.

Y si no has entrado en la saga no te preocupes, lo bueno de Final Fantasy es que, salvo los remakes de 'Final Fantasy VII', cada entrega numerada cuenta una historia diferente y nos pone en el papel de un protagonista distinto. Puedes jugar sin ningún problema a 'Final Fantasy XVI' sin haber entrado previamente en la saga.

Otros videojuegos para PlayStation 5

Blasphemous II Edición Coleccionista (PS5) Hoy en Amazon — 99,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Prince of Persia: The Lost Crown (PS5) Hoy en Amazon — 19,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | 3DJuegos, Square Enix

En Xataka | PlayStation 5 Pro vs PlayStation 5: estas son todas las diferencias entre las dos consolas de Sony

En Xataka | Hace dos años me compré una PS5. Ojalá alguien me hubiese dicho que también necesitaba estos complementos