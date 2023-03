La freidora de aire más vendida tiene versión WiFi y está de oferta: esta Cosori XL cocina para toda la familia por 135 euros

Que la Cosori "XL" es la freidora de aire más vendida y buscada es un hecho, pero, si eres de los que la has descartado porque no cuenta con conectividad WiFi, no te preocupes, que también tiene su correspondiente versión conectada. Es la Cosori CS158-AF que además, puedes encontrar rebajada en Amazon en estos momentos, por 135,99 euros con envío rápido y gratuito.

Comprar la Cosori CS158-AF al mejor precio

Ya sea para ti como para regalar en el próximo Día del Padre, la Cosori CS158-AF puede ser tuya por 24 euros menos, con una rebaja que la hace pasar de 159,99 a 135,99 euros. En el precio además, se incluye el envío gratuito y si somos usuarios Prime o aprovechamos la prueba gratuita del servicio por un mes, la tendremos en casa mañana mismo.

La Cosori CS158-AF es básicamente el mismo modelo que solemos ver en ofertas, pero con el extra de la conectividad WiFi. Nos ofrece 5,5 litros de capacidad, por lo que es perfecta para cocinar para toda la familia.

Ofrece además 1700W de potencia y temperaturas de uso de entre 70 y 205º, con tiempos de hasta 60 minutos para programarla a nuestro gusto, aunque trae también 11 programas preconfigurados para ponernos las cosas más fáciles.

Pero en este modelo en concreto, lo que realmente destaca frente al resto de la gama, es su conectividad WiFi, con la que podremos controlar la freidora desde nuestro smartphone, así como programarla a distancia. Además, contaremos con acceso a recetas online, con 100 de ellas especialmente creadas para el mercado español.

Y para hacerla más cómoda, como siempre en este tipo de freidoras, contamos con cestillo con tratamiento antiadherente y desmontable para un fácil lavado, incluso en el lavavajillas.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

En Xataka Selección | Este cuponazo de Amazon deja una aspiradora sin cable por 200 euros menos: viene con escoba y batería de 40 minutos

En Xataka | Mejores freidoras de aire: cuál comprar y nueve airfryers recomendadas desde 50 euros

Imágenes | Cosori