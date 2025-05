Estoy harto de cargar el DualSense por cable. Este accesorio me interesa porque aprovecha el diseño de la PS5 para hacerlo

Siempre me han interesado aquellos accesorios que aprovechan el diseño de un dispositivo para darle un extra de utilidad. Lo he visto en bastantes dispositivos y accesorios, como es el caso del soporte hub de Satechi para el Mac mini M4. Pero hay uno que me interesa especialmente para evitar que tenga que conectar constantemente el cable de carga al mando DualSense de PlayStation 5. Y se trata del Blackfire Dual Top Charging Dock que PcComponentes tiene de oferta por sólo 13,99 euros.

Un accesorio muy útil para tener cargados los mandos DualSense de PS5

El Blackfire Dual Top Charging Dock es un accesorio que aprovecha el diseño de la PlayStation 5 Slim para poder colocarlo y utilizarlo. Se coloca en la parte superior, entre las dos carcasas de la consola, y se conecta mediante USB por la parte trasera para que pueda funcionar y cargar los mandos DualSense de PS5.

El accesorio permite que se puedan colocar dos mandos DualSense y también unos auriculares de diadema, ya que tiene un total de tres aberturas. Eso sí, únicamente se pueden recargar los mandos de PlayStation 5, los auriculares únicamente se pueden colocar. Además, cabe mencionar que el accesorio incluye almohadillas para proteger la consola de arañazos y que es compatible únicamente con PS5 Slim.

Este accesorio es bastante útil para no depender de una toma de corriente —en mi caso no tengo ninguna cerca y siempre tengo que parar de jugar cuando me quedo sin batería—, sobre todo si vamos a jugar a determinados videojuegos que consumen más batería, como aquellos que hacen uso de las funciones de la vibración háptica o de los gatillos adaptativos. Eso sí, para cargar los mandos tanto con la consola encendida como apagada, hay que seleccionar en los ajustes del sistema que los puertos USB de la PS5 sigan suministrando energía con la consola apagada.

