Estos auriculares ofrecen un excelente sonido y cancelación de ruido pero si merecen la pena es por medir nuestros entrenamientos

Auriculares deportivos hay muchos, pero que midan nuestros entrenamientos como si de una pulsera deportiva o smartwatch se tratara no hay tantos. SI alguna vez has pensado en hacerte con unos y no quieres renunciar a la calidad de audio de una marca puntera en el campo del sonido, posiblemente el modelo que buscas sean los Sennheiser Momentum Sport. No llevan mucho tiempo en el mercado, pero ya los puedes comprar rebajados, por 257,63 euros con envío gratuito.

Lanzados al mercado el pasado mes de abril, el precio oficial y hasta ahora habitual de estos auriculares es de 329,90 euros. Así, ahora que Amazon los tiene por 257,63 euros te ahorrarás 72,27 euros en su compra. Además, tendrás envío gratuito y si eres Prime o aprovechas la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido, los tendrás en casa mañana mismo.

Estos Momentum Sport de Sennheiser son unos auriculares Bluetooth true wireless (o totalmente inalámbricos), de tipo intraauricular o botón que llevan un poco más allá el concepto de los auriculares deportivos convencionales. Para ello, a su diseño pensado para los deportistas, añaden sensores de frecuencia cardiaca y de temperatura corporal, que vienen firmados por una marca con experiencia en este sentido como es Polar.

Así, además de contar con enganches y puntas de silicona de varias tallas para encontrar el que mejor se adapte a la anatomía de su usuario ofreciendo la mejor sujeción posible, ofrecen mediciones que hasta ahora solían estar reservadas a otros dispositivos como pulseras deportivas y relojes inteligentes.

Las métricas de nuestros entrenamientos se pueden sincronizar con diferentes apps compatibles, pudiendo así evaluar nuestro rendimiento en el smartphone.

Como no puede ser de otra forma, son resistentes al agua y al sudor, con certificación IP55, pero destacan también por contar con cancelación de ruido adaptativa, contando también con un modo especialmente dedicado al deporte, así como un modo transparencia que nos permite no aislarnos completamente de nuestro entorno.

Además, con 24 horas de autonomía total y 6 horas de uso para los auriculares más 18 extra con la carga que proporciona su estuche, ofrecen carga rápida con la que obtendremos 45 minutos de autonomía con sólo 10 minutos dentro del estuche.

Por último, decir que se redondean con un control táctil que nos permite olvidarnos de todo lo que no es importante mientras entrenamos.

