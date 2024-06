Estos son algunos de los mejores videojuegos para PlayStation 5 que puedes encontrar en oferta durante los Days of Play

Si hace poco te has hecho con una PlayStation 5, ahora es el momento perfecto para aprovechar la campaña Days of Play. Ya que hasta el próximo 12 de junio, puedes encontrar una gran variedad de videojuegos top a mejor precio, permitiéndonos así ampliar nuestra colección y ahorrar dinero.

Marvel's Spider-Man 2

En primer lugar, comenzaremos hablando de uno de los mejores títulos exclusivos que se han lanzado hasta la fecha en la consola de nueva generación de Sony como es el Marvel’s Spider-Man 2, que ahora con descuento se queda por unos 54,90 euros en PcComponentes, dejando atrás su anterior precio recomendado de 79,98 para ahorrar unos 50 euros con su compra.

Esta entrega, desarrollada nuevamente por Insomniac Games, destaca principalmente por unir las historias de Peter Parker y Miles Morales, ya que podremos manejar a ambos personajes por las calles de Nueva York. Todo ello sin olvidarnos de que en esta ocasión nos encontramos con una historia mucho más oscura que la vista en los dos videojuegos anteriores de la franquicia, producto de incluir a Venom o Kraven entre los villanos del título.

God of War: Ragnarök

Otro de los chollos que puedes encontrar para tu PS5 es el popular God of War: Ragnarok por 41,99 euros en Amazon, donde su precio habitual es de unos 63,99 euros y ahora tiene un descuento de 22 euros.

Este título nominado a los GOTY de 2022 está protagonizado por Kratos y su hijo Atreus, quienes nos brindan una aventura única a través de la mitología nórdica llena de combates espectaculares. Sin lugar a dudas, es una historia que te dejará huella.

The Last of Us Part II: Remastered

The Last of Us Part II: Remastered es otro de esos videojuegos exclusivos e icónicos que refuerzan a lo grande el catálogo de PlayStation y, a pesar de tener un precio reciente de 41,99 euros, ahora puedes encontrarlo con un descuento de 8 euros más que lo deja a precio mínimo de 33,99 euros en PcComponentes.

La remasterización de esta entrega nos permite disfrutar de una experiencia de juego excepcional en nuestra PS5 gracias a sus gráficos en 4K nativo y modo sin retorno. Y por si no fuese suficiente, presenta un nuevo modo de supervivencia conocido como 'No Return' con encuentros aleatorios y batallas contra jefes.

Uncharted: Colección Legado de los Ladrones

Nathan Drake es otro de esos personajes que ha robado el corazón a muchos jugadores. Y es que ahora puedes encontrar Uncharted: Colección Legado de los Ladrones rebajado por unos irresistibles 19,95 euros en PcComponentes, dejando en el olvido sus recientes 41,99 euros para ahorrar unos 22 euros más.

Este videojuego exclusivo de PlayStation se caracteriza por incluir las aclamadas aventuras para un jugador Uncharted 4: El desenlace del ladrón y Uncharted: El Legado Perdido de forma remasterizada para mejorar con creces la experiencia de juego en nuestra consola de nueva generación.

Death Stranding: Director's Cut

Por último, otras de las gangas que no podemos dejar escapar en estos momentos es el aclamado Death Stranding: Director's Cut a precio mínimo histórico de 19,99 euros en PcComponentes, pues tiene un descuento de 20 euros sobre sus recientes 39,99 euros.

Se trata de la última aventura de Hideo Kojima, el cual nos traslada a un extraño mundo postapocalíptico en el que tendremos que actuar como repartidores conectando a la gente. Pero en esta ocasión con nuevas misiones adicionales que dan pie a una nueva historia secundaria, además de incluir nuevas armas y artilugios.

Imágenes | Sony

