Estos son algunos de los gadgets más vendidos del Prime Day de Amazon que hoy siguen en oferta

TCL 32SF540

Comenzamos hablando de una televisión de tamaño compacto ideal para dormitorios, cocinas o segundas residencias como la TCL 32SF540, que ahora con descuento se queda incluso más barata que en el Prime Day al tener un ajustado precio de 159 euros. Con su compra podrás ahorrar 40 euros, pues su precio recomendado es de unos 199 euros.

Cuenta con una pantalla de 32 pulgadas que nos brinda una resolución Full HD (1.920 x 1.080 píxeles), retroiluminación Direct LED, una tasa de 60 Hz y compatibilidad con HDR10 y HLG. Por otro lado, incorpora dos altavoces que nos ofrecen una potencia RMS de 16 W y soportan unas tecnologías Dolby Audio y DTS Virtual X. Sin olvidarnos de que incorpora Fire TV para disfrutar de una gran variedad de aplicaciones o plataformas, Miracast, AirPlay 2 y Alexa.

Google Pixel 8

Otro de los chollos que aún puedes añadir a tu cesta de la compra es el Google Pixel 8 por unos 566,22 euros, dejando así atrás su precio habitual de 599 euros para ahorrar casi 33 euros con su compra.

Se trata de un teléfono de gama alta que destaca por tener una pantalla Actua Display OLED de 6,2 pulgadas con resolución Full HD+, tasa de 120 Hz y protección Gorilla Glass Victus 2. Viene impulsado por un procesador Google Tensor G3 que se complementa con un chip de seguridad Titan M2, una memoria RAM de 8 GB, un almacenamiento de 128 GB y una batería de 4.575 mAh. También dispone de una doble cámara trasera de 50+12 MP y una cámara frontal es de 10,5 MP.

iPad (10.ª generación)

Y eres de los que lleva tiempo pensado en comprar un tablet, aún puedes conseguir este iPad de 10ª generación a mejor precio, pues tiene un descuento de 50 euros sobre su precio recomendado de 429 euros para la deja por un precio final de 379 euros.

Se caracteriza por contar con una pantalla LED/IPS Retina Display de 10,9 pulgadas que nos ofrece una resolución de 2.360 x 1.640 píxeles, una tasa de 60 Hz y tecnología True Tone. Por otro lado, trae instalado un chip A14 Bionic que se acompaña de 4 GB de RAM, un almacenamiento de 64 GB y una batería de 28,6 WHr para disfrutar de hasta 10 horas de navegación por internet.





Olimpia Splendid-02265

En el caso de que las altas temperaturas se hayan apoderado de tu hogar, un aire acondicionado portátil como el Olimpia Splendid-02265 puede ser una solución y sigue estando rebajado por unos 199,99 euros, dejando en el olvido su PVP de 299 euros gracias a un descuento total de 99 euros.

Este aire acondicionado portátil 3 en 1 cuenta con unas funciones de refrigeración, ventilación y deshumidificación. Tiene una capacidad de refrigeración de 8.000 BTU para utilizarlo en superficies de hasta 25 m², dos velocidades de ventilación ajustables y un modo noche para dormir sin demasiado ruido.

Cecotec Cecofry Bombastik 6000

Por último, si quieres facilitar tu vida en la cocina preparando deliciosas y sanas recetas sin esfuerzo con una freidora de aire, la Cecotec Cecofry Bombastik 6000 es un modelo que está arrasando en ventas y puedes encontrarla rebajada por unos 61,90 euros. Su precio recomendado es de 99,90, por lo que ahorrarás un total de 38 euros.

Cuenta con una cesta de 6 litros de capacidad para preparar entre 4 y 6 personas por cada tanda, además de que alcanza una potencia máxima de 1.700 W y utiliza una tecnología de aire caliente PerfectCook. Por otro lado, dispone de una pantalla táctil en la parte frontal que nos da la posibilidad de seleccionar entre 12 modos preconfigurados o realizar un ajuste manual.

TCL, Google, Apple, Olimpia, Cecotec

