Este SAI me hubiese venido fenomenal durante el apagón para tener batería en el móvil y en la powerbank

El apagón que sufrimos ayer en todo el país puso de manifiesto la importancia de estar preparados. En mi caso, siempre tengo pilas para las linternas, pero tenía casi todos los dispositivos descargados, en especial el móvil y la powerbank. Por ello, un SAI es un dispositivo que me parece esencial para, por lo menos, poder tener el móvil con algo de batería.

Pero... ¿qué es un SAI? Un SAI es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida; es decir, un dispositivo que viene con una batería y que permite suministrar alimentación a los dispositivos que tengamos conectados pese a tener algún corte de luz. Puede venir bien durante cortes puntuales, pero también para un apagón de muchas horas como el de ayer.

En las tiendas podemos encontrar una buena variedad de SAI, pero en especial el que más me interesa a mí es el Salicru SPS One 700 que podemos encontrar en PcComponentes a un precio de 61,99 euros. Y me interesa básicamente porque es el que tiene Jose Manuel Gallego, director de Compradicción y Webedia e-commerce tech and gaming, y le funciona muy bien.

Un dispositivo interesante para cuando tengamos cortes de luz

El Salicru SPS One 700 es un SAI que viene con dos tomas de corriente y que tiene una autonomía de aproximadamente 20 o 25 minutos, por lo que puede venir bien para conectar el móvil a través del cargador. Las baterías suelen degradarse con el tiempo, lo bueno es que tienen un precio de aproximadamente 20 euros y hay de diferentes capacidades.

Sumado a ello, el SAI cuenta con otras características también importantes, como es el caso de protección contra sobretensiones (ideal si lo queremos para el ordenador de trabajo). Además, tal y como comenta Jose Manuel, cambiar la batería del SAI es tan sencillo como retirar los cuatro tornillos y extraerla.

