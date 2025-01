Estoy harto de los cortes de luz. Este es el cacharro que evita que no pierda todo mi trabajo

Un corte de luz desespera a cualquiera, dejándonos a mitad de esa gran partida que tenemos en un videojuego, mientras trabajamos o estudiamos y no hemos llegado a guardar los cambios o, en definitiva, en cualquier situación en la que un corte de luz no nos viene nada bien, que es prácticamente en cualquier momento. Y qué decir de cuando por un corte de luz se nos estropea alguno de los componentes del ordenador, un miedo que tenemos muchos de los que trabajamos desde casa.

Sin duda, se trata de un momento que queremos evitar a toda costa, pero que muchas veces no depende de nosotros. Por suerte, hay métodos para poder sortear estos cortes de luz, evitando que nos quedemos a mitad de realizar una tarea y permitiendo que, al menos, podamos organizarlo todo hasta que vuelva la luz. Y el mejor método es un SAI, pero... ¿esto qué es?

SAI montado (izquierda) y SAI desmontado (derecha) para extraer su batería.

Los SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) son dispositivos que funcionan con una batería, permitiendo suministrar alimentación a un determinado equipo o dispositivo para evitar que un molesto corte de luz pueda perjudicar nuestro trabajo. Lo bueno es que trabajan de forma automática: si hay un corte de luz, el SAI se encarga por sí sólo de que evitemos que, por poner un ejemplo, el ordenador se apague.

Para recomendar un SAI he estado hablando con José Manuel Gallego, director de Compradicción, acerca de qué es lo que debemos tener en cuenta, qué SAI merece la pena y cuál ha sido su experiencia general después de estar años utilizando uno. Y la verdad es que menciona algunos puntos interesantes para evitar comprar cualquier modelo.

Lo utilizo (Salicru SPS One) debido a los continuos cortes de luz. Uso 3: uno en el PC, otro en los monitores y otro en el router. Esto me permite seguir trabajando sin problemas.

Esta marca me permite sustituir las baterías fácilmente. Son 4 tornillos y se hace muy rápido. De este modo, cuando las baterías se degradan, no tengo que cambiar el SAI. Las baterías cuestan menos de 20 euros. Esta vez coloqué una de mayor capacidad. La batería aguanta unos 4/5 años. El último lo compré antes de la pandemia y cambié ahora la batería.

Las baterías del Salicru SPS One se pueden extraer fácilmente, de modo que este modelo en concreto ofrece una mayor vida útil al no tener que desechar el dispositivo entero.

Los SAI únicamente tienen dos enchufes por lo que solamente puedes colocar dos cacharros en cada uno. Los que yo tengo, su autonomía es de unos 20 - 25 minutos más o menos.

Salicru SPS 700 ONE Hoy en PcComponentes — 63,80 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Lo más importante, además de la recomendación sobre la ubicación en la que los tiene colocados José Manuel, es que este modelo es interesante porque permite cambiar la batería sin necesidad de comprar un nuevo SAI, lo que engrosaría el precio cada vez que haya que renovarlo.

Personalmente nunca he entrado en este tipo de dispositivos, pero son cada vez más las personas que me recomiendan dar el salto a ellos. Y después de una temporada con algunos cortes de luz, con ese miedo que siempre me ronda cada vez que hay tormenta por si se estropea algún componente del ordenador, más pronto que tarde quiero comprar un modelo. Y este en concreto es el que más me ha llamado la atención por su capacidad de extraer las baterías de forma sencilla.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | José Manuel (Compradicción), Salicru

En Xataka | Cambiar tu tarifa de luz: qué mirar, cómo comparar y qué necesitas para cambiar y pagar menos

En Xataka | Qué mirar en tu factura de la luz para saber si estás en el mercado libre o el regulado