Este sábado Aldi venderá unas velas flotantes parecidas a las de Harry Potter. Se cuelgan en el techo y vienen con varita mágica

La magia del Castillo de Hogwarts es algo que ha maravillado a más de un fan de la saga, sobre todo tras ver cómo se plasmaba en las diferentes películas. Muchas de las grandes escenas las vemos en el Gran Comedor, una sala enorme con mesas muy alargadas y un objeto muy característico: las velas flotantes. Además de contar con alguna que otra anécdota, las hemos podido ver a través de productos vendidos en diversas tiendas. Y, ahora, Aldi traerá el próximo sábado, 17 de octubre, unas muy parecidas de la marca Home Creation a sus diferentes establecimientos por un precio de 9,99 euros.

Si no tienes ningún Aldi cerca o si simplemente buscas una buena alternativa, Amazon vende, por 30,86 euros, un set de 20 velas LED que también se pueden colgar del techo con distinta altura. Vienen con su propia varita mágica y además cuenta con bastantes valoraciones e imágenes compartidas por los usuarios.

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Ideales para la decoración de Halloween

Las velas flotantes de Home Creation que traerá Aldi destacan por varios motivos. En primer lugar, las velas se pueden configurar por separado, algo muy importante porque nos permite que podamos ajustar la iluminación de cada vela individualmente y así crear un ambiente menos uniforme.

Estas velas también vienen con su propia varita y con temporizador para que podamos tenerlas encendidas durante el día y apagadas por la noche. También incluyen un cordón de nailon y 10 almohadillas adhesivas para poder colgarlas del techo. Lo bueno es que podemos atarlas para que cada una tenga una longitud diferente.

⚡ EN RESUMEN: Velas flotantes de Home Creation ✅ LO MEJOR Incluye varias velas que se pueden colgar del techo .

. Las velas tienen temporizador y permiten que podamos ajustar el brillo. ❌ LO PEOR Solo se podrán comprar en establecimientos físicos de Aldi. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres decorar la casa para Halloween con varias luces que puedes colgar del techo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres tener luces que no tengas que colgar del techo, como las de la marca Da By en Amazon.

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Imágenes | Aldi y Compradicción (cabecera), Home Creation

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