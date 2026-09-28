Este robot aspirador de gama alta nunca había estado tan barato: es el más vendido de Amazon y apenas necesita mantenimiento

Mantener el suelo de casa limpio a diario es complicado, especialmente si en casa tenemos niños o mascotas. La forma más sencilla y cómoda para ello es tener un robot aspirador, idealmente uno que apenas necesite mantenimiento. Ahora mismo, el más vendido de Amazon es el Dreame L40s Pro Ultra, algo lógico si tenemos en cuenta que nunca había estado tan barato: cuesta 488,40 euros.

Un robot aspirador con mopas que se extienden para llegar a todas las esquinas

El PVP de este robot de Dreame es 749 euros, aunque lo hemos visto rebajado en otras ocasiones a cifras que se sitúan entre los 599 y los 499 euros. Sin embargo, este es su nuevo precio mínimo histórico, por lo que estamos ante un gran momento de compra si necesitamos nuevo robot aspirador. A cambio, nos estaremos llevando a casa un modelo con buena potencia de succión, una base de autovaciado muy completa y que es capaz de superar pequeños desniveles.

El L40s Pro Ultra tiene 19.000 Pa de potencia de succión, una cifra más que suficiente para aspirar tanto partículas de polvo finas como restos pesados o pelo incrustado en tejidos como alfombras. Combina un sistema con un cepillo lateral elevable y extensible con una mopa giratoria que también se extiende hacia el exterior. ¿Para qué? Para poder llegar a zonas complicadas como esquinas o rincones de difícil acceso.

Su sistema de guiado le permite reconocer hasta 180 tipos de objetos diferentes e incluso tiene una luz LED por si lo activamos para que circule por casa de noche. Para terminar, su base de autovaciado lava las mopas con agua caliente a 75 grados (y las seca con aire caliente) y Dreame promete que su bolsa para el polvo, que es de 3,2 litros, se mantiene sola hasta 100 días.

⚡ EN RESUMEN: oferta del dreame l40s pro ultra ✅ LO MEJOR Buena potencia de succión: Sus 19.000 Pa de potencia de succión son ideales para que no se deje atrás ni polvo ni pelos en el suelo.

Sus 19.000 Pa de potencia de succión son ideales para que no se deje atrás ni polvo ni pelos en el suelo. Mopa y cepillo que se extienden : Su sistema extensible hará que llegue a zonas de difícil acceso, que es donde se acumula gran parte de la suciedad en el suelo.

: Su sistema extensible hará que llegue a zonas de difícil acceso, que es donde se acumula gran parte de la suciedad en el suelo. Su base de autovaciado: La base hará que sea un robot aspirador que necesite muy poco mantenimiento. ❌ LO PEOR La base necesita espacio: Vamos a tener que destinar un espacio importante para colocar la base con el robot (además de reservar un enchufe). 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un robot aspirador versátil, con un buen sistema de guiado y que necesite muy poco mantenimiento. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vives en un piso pequeño sin animales y prefieres un robot aspirador más sencillo (y barato).

También te puede interesar

iRobot Roomba Plus 576 Combo y Base AutoWash multifunción, 25KPa, Mopas DualClean PerfectEdge, Lavado/Secado Calor, IA, PrecisionVision, Clearview Pro LiDAR, 90 días autonomía,Accesorios Extra, Negro Hoy en Amazon — 429,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

XIAOMI X20+ Robot Aspirador con Fregado y Paño Elevable, 6000 Pa Hoy en Amazon — 350,92 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Dreame

En Xataka | Mejores robots aspirador en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Llevo años probando decenas de robots aspiradores y lo tengo claro: mis favoritos de 2026 no son ni Xiaomi ni Roomba