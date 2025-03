Este es el ratón que uso para jugar desde hace meses y ojalá me hubiese esperado para comprarlo: ahora cuesta menos que nunca

Quienes jugamos en PC valoramos especialmente contar con unos buenos periféricos que no sólo no nos lastren, sino que además nos ofrezcan la mejor experiencia posible. Más aún si, como yo, somos jugadores de títulos competitivos donde cada milisegundo cuenta. En este sentido, hace unos meses di el salto a este ratón de gama alta (ahora por 74,99 euros en Amazon) y no puedo estar más contento.

Es inalámbrico y destaca, sobre todo, por su peso de sólo 63 gramos

Me refiero al Logitech G Pro X Superlight. Un súper ventas de esta conocida firma que destaca por tener un peso de tan sólo 63 gramos que lo hace comodísimo a la mano, incluso en prolongadas sesiones de uso. Como digo, estoy encantado con él. Y eso que antes usaba el G305, también de Logitech: otro súper ventas ligero y compacto.

Lo compré el pasado Black Friday, aprovechando la oferta que protagonizó por aquel entonces. Pero de haberlo sabido, me habría esperado unos meses: ahora, coincidiendo con la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon (que acaba esta misma noche) acaba de desplomarse a su precio mínimo histórico. Esos 74,99 euros.

Con un sensor de 25.600 DPI, este modelo cumple sobradamente para todo tipo de usuarios. Es inalámbrico y viene con una batería que se carga mediante cable y que da para varias semanas de uso ininterrumpido. Gracias a su tecnología Lightspeed tiene una latencia mínima que lo acerca a ratones con cable. Y en la mano resulta súper cómodo al pesar muy, muy poco.

