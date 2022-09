Este ordenador barato HP es un chollo a 249 euros en MediaMarkt y un acierto para la vuelta al cole

Si buscas un ordenador barato para la vuelta al cole, pero con unas prestaciones más que decentes para que funcione correctamente, MediaMarkt lo tiene para ti: el HP Slim Desktop S01 es un chollo a 249 euros.

Comprar ordenador barato al mejor precio

Con un precio de venta que ronda los 400-450 euros, en MediaMarkt se puede comprar mucho más barato el ordenador de sobremesa HP Slim Desktop S01-AF0050NS a un precio de 249 euros. Un chollo para estudiantes con unas prestaciones más que decentes para su precio.

El HP Slim Desktop 01 es un ordenador de sobremesa compacto diseñado para apenas ocupar espacio y que se pueda colocar en cualquier lugar. Cuenta con el procesador AMD Ryzen 3 3250U junto a 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno SSD. Viene con Windows 11 preinstalado, y el rendimiento del sistema operativo debería ser bueno para tareas del día a día: navegación web, series y películas, ofimática, etc. No es un ordenador pensado para jugar, aunque con plataformas como Stadia o GeForce Now se puede hacer perfectamente.

Este ordenador de sobremesa integra conexión Wi-Fi para poder acceder a Internet sin necesidad de un cable Ethernet y Bluetooth para poder emparejar periféricos como ratones, teclados y auriculares. Viene también cuatro puertos USB-A 3.0, unidad de CD/DVD y lector de tarjetas SD.

