Este Lego casi a precio mínimo recrea la máquina arcade de Jumpman, el personaje que dio origen al Super Mario de Nintendo

Lego suele tirar mucho de la nostalgia lanzando sets colaborativos con marcas como Disney o Nintendo, siendo esta última de la que más interés está generando por construcciones relacionadas con algunas de sus licencias más conocidas. Una de las últimas es la de la máquina recreativa de Donkey Kong, cuyo precio además ha caído casi a su mínimo histórico en Amazon al bajar hasta los 124,99 euros (antes costaba 169,99 euros).
Lego Super Mario - Máquina recreativa de Donkey Kong
La aparición de Jumpman
El set con refrencia 72051 es el de la máquina recreativa de Donkey Kong. Es aquella en la que vimos a Jumpman, personaje que, con el tiempo y tras la popularidad que gozó con esta máquina en concreto, se convertiría en el Super Mario de Nintendo que conocemos hoy en día.
Este set no es de los más pequeños precisamente, ya que cuenta con unas dimensiones de aproximadamente 39 cm de altura, 27 cm de anchura y 15 cm de profundidad. También viene con bastantes accesorios, sobre todo po rlos 21 barriles que se pueden colocar en la estructura para que Donkey Kong los lance, o los andamios, escaleras y martillos.
En total, la construcción consta de 1.367 piezas y el set permite que podamos montar tanto la máquina recreativa como la pantalla del juego, recreando en cierto modo los niveles del videojuegos, ya que viene con funciones para que podamos mover y hacer saltar a Jumpman.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del Lego de la máquina recreativa de Donkey Kong hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Llegaste a jugar a la máquina recreativa o te apasiona el personaje de Super Mario.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes poco espacio en casa, ya que se trata de una construcción grande.
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