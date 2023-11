Con este iPhone te llevas lo mismo que con el iPhone 14 pero te quedarán 120 euros para gastar en accesorios

Si eres de los que has esperado pacientemente al Black Friday para poder estrenar un iPhone a un precio mucho más ajustado, has hecho bien. El mejor modelo que puedes comprar para no gastar un dineral en tu próximo smartphone es el iPhone 13 y además está a su mejor precio hasta la fecha en MediaMarkt, por 645 euros, con envío gratuito.

Comprar el iPhone 13 de 128 GB al mejor precio

En este caso, la oferta es para la variante con 128 GB de capacidad, que podemos comprar por los mismos 645 euros en todos los colores del modelo (6 en total). Lleva una rebaja de 94 euros sobre los anteriores 739 euros e incluye envío gratuito. Y si lo preferimos, podemos comprarlo al mismo precio en Amazon, que como de costumbre tiene la oferta igualada, con envío rápido y gratuito para usuarios Prime o para aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Poco nuevo se puede contar ya sobre el iPhone 13 tras dos años en el mercado, excepto que nos sigue pareciendo la compra más razonable si lo estamos valorando frente al iPhone 14, con el que comparte diseño, procesador A15 Bionic o los mismos 4 GB de RAM.

Por lo demás, cabe decir que cuenta con una pantalla OLED Super Retina XDR con 6,1 pulgadas que mantiene el notch para albergar la cámara frontal de 12 Mp, encargada de la seguridad biométrica.

La cámara principal, por su parte, es doble, con gran angular y ultra gran angular, ambos con sensores de 12 Mp. Con ellas, también podemos grabar vídeo en 4K a 60 fps con compatibilidad con Dolby Vision 1080p a 240 fps con Cinematic Mode.

Por lo que a la autonomía respecta, según Apple, la batería de este iPhone 13 da para unas 19 horas reproduciendo vídeo y hasta 75 reproduciendo música, así que podemos dar por hecho que en un uso normal, este iPhone nos llevará al final del día sin problema.

