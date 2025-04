Esta tele Philips con Ambilight de 65 pulgadas te permite disfrutar de una experiencia inmersiva y ahora está a precio imbatible

Las teles Philips con Ambilight son uno de los tipos de smart TV que ofrecen una experiencia inmersiva que gusta a muchos (un servidor es uno de ellos y desde que tengo mi tele con este sistema de iluminación, me cuesta ver contenido en otros televisores). Si estás pensando comprar una smart TV de este tipo, ahora en PcComponentes tienes rebajado el modelo Philips The One 65PUS8919 de 65 pulgadas, que puedes llevarte por 749,99 euros.

Una tele con buenas prestaciones y ahora a muy buen precio

Esta smart TV Philips The One 65PUS8919 destaca por montar un panel de tipo IPS y con una diagonal de 65 pulgadas. Dicho panel cuenta con retroiluminación Direct LED y ofrece resolución UHD 4K. Aunque si hay algo por lo que destaca es por el sistema de iluminación Ambilight (propio de la marca) y que se sincroniza con la imagen o el sonido de la pantalla, según tus preferencias.

Su tasa de refresco es de hasta 144 Hz, por lo que resulta ideal también para gaming. En formato imagen, es compatible con múltiples formatos como HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, AMD FreeSync Premium y HLG.

En lo que a audio respecta, sus dos altavoces ofrecen una potencia RMS de 40 W y son compatibles con tecnología Dolby Atmos. Otra de las cosas a destacar de esta tele de Philips es que es compatible con Google Assistant y Alexa y funciona bajo el sistema operativo Titan OS.

También, es una tele con una conectividad muy amplia, ya que viene con WiFi 6, Bluetooth 5.2, un puerto USB 3.0, dos puertos USB-A 2.0 y Ethernet y salida de audio óptica digital. Aunque lo que más destaca de este apartado es que viene con cuatro puertos HDMI 2.1, para que así puedas sacarle el máximo partido (a nivel gráfico) a tu consola.

Potencia al máximo esta tele con estos accesorios

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Philips

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio: cuál comprar y 10 smart TV 4K recomendados

En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio: cuál comprar y siete modelos recomendados desde 140 euros