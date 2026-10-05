Esta es la solución de menos de 17 euros para convertir los enchufes de casa en inteligentes sin obras ni complejas instalaciones

Automatizar la iluminación, controlar el consumo de electrodomésticos o apagar aparatos desde el móvil cuando estás fuera de casa suele parecer algo complejo y costoso, dar los primeros pasos en la domótica es hoy más sencillo y económico. Por solo 16,52 euros en Amazon, el pack de dos enchufes inteligentes TP-Link Tapo P100 es la solución definitiva para convertir cualquier enchufe convencional en inteligente sin necesidad de cables ni obras.

Se conectan directamente al WiFi y no necesitan un concentrador

Uno de los grandes atractivos de estos enchufes inteligentes es su sencillez de uso. A diferencia de otros ecosistemas domóticos que requieren un puente o hub independiente, estos se conectan directamente a la red WiFi de 2,4 GHz de tu hogar.

Tan solo basta con enchufar este gadget a la pared, vincularlo en cuestión de minutos mediante la app gratuita Tapo (disponible para iOS y Android) y ya estará listo para ser controlado a distancia.

Desde la app puedes gestionar la corriente de cualquier aparato conectado. Permite establecer horarios de encendido y apagado automáticos para lámparas, humidificadores, calefactores y más dispositivos, ajustándolos a tu rutina diaria para ahorrar en la factura de la luz.

Además, cuentan con la práctica función de temporizador de cuenta atrás (ideal para apagar cargadores o la cafetera de forma automática) y un Modo Ausente, que enciende y apaga las luces de forma aleatoria a lo largo del día para simular que hay gente en casa y disuadir a posibles intrusos cuando te encuentras de viaje.

Si ya cuentas con altavoces inteligentes en casa, la integración es total. Los Tapo P100 son totalmente compatibles con los asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant. Tan solo tendrás que usar comandos de voz para poder controlar tus dispositivos sin moverte del sofá.

Por último, se puede destacar su diseño compacto de tamaño mini que evita bloquear las tomas adyacentes en regletas o bases múltiples de pared, lo que permite aprovechar al máximo cada enchufe de tu hogar.

⚡ EN RESUMEN: oferta para pack de enchufes inteligentes tp-link tapo p100 hoy ✅ LO MEJOR La magia del Ambilight: transforma por completo el ambiente del dormitorio por las noches, ofreciendo un confort visual que ninguna otra marca puede replicar.

transforma por completo el ambiente del dormitorio por las noches, ofreciendo un confort visual que ninguna otra marca puede replicar. Ligera y compacta: su diseño de marcos reducidos y su peso liviano la hacen facilísima de instalar, ya sea en un mueble auxiliar o colgada directamente en la pared. ❌ LO PEOR Catálogo de apps de Titan OS... Aunque incluye las plataformas de streaming más utilizadas, su tienda de aplicaciones es algo más limitada que la de Android TV o Google TV.

Aunque incluye las plataformas de streaming más utilizadas, su tienda de aplicaciones es algo más limitada que la de Android TV o Google TV. Tasa de refresco de 60 Hz... Es un televisor convencional pensado para contenido multimedia; si buscas exprimir al máximo una consola de nueva generación a 120 fotogramas por segundo, se te quedará corta. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un segundo televisor para la casa (dormitorio, cocina o despacho) y priorizas la comodidad visual y el ambiente acogedor en la oscuridad. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un televisor enfocado puramente al gaming competitivo que requiera puertos HDMI 2.1 completos y paneles a 120 Hz nativos.

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Imágenes | TP-Link Tapo

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