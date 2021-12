Esta Navidad triunfa en casa con un jersey feo: 23 ideas con un toque geek para el Ugly Christmas Sweater (2021)

Alumbrado navideño encendido, villancicos sonando, colas en las administraciones de lotería...aunque oficialmente no es Navidad, sí lo es oficiosamente. Si quieres "triunfar" en los eventos propios de estas fechas, o al menos dar que hablar, comienza la época de ponerse un jersey de Navidad, en nuestro caso, con un toque geek.

Ya sabes que como diría aquel, cuanto peor, mejor: bienvenidos y bienvenidas un año más a nuestro tradicional post de Ugly Christmas Sweater.

Star Wars

La mítica y prolífica saga da para merchandising de todo tipo, en cantidad y en calidad. De hecho, en estos años de post recopilatorio de Ugly Christmas Sweater abundan los modelos de Star Wars y rara es la vez que repetimos jersey.

Por más vueltas que le doy, no encuentro ninguna razón para no ponerme este jersey, incluso fuera de la época navideña: su combinación cromática y el estampado resultan muy combinables en estos meses fríos. Desde 32 euros

Star Wars Stormtroopers de Navidad Puente de Punto para Hombres Multicolor XXL | Idea Isla de Navidad suéter Feo Feria Jumper Hoy en Amazon por 32,24€

Guiño y homenaje para el cazarecompensas Boba Fett con los colores oro, rojo y verde como protagonistas en un jersey donde los motivos de Star Wars están sorprendentemente bien integrados. 100% acrílico y con licencia oficial, por 59,99 euros

Star Wars Mandalorian Boba Fett Jersey de punto de Navidad unisex para hombres o mujeres – suéter feo regalo, multicolor, L Hoy en Amazon por 59,99€

El personaje más adorable de 'The Mandalorian' es el absoluto protagonista de este jersey, que por otro lado es moderadamente discreto. Con licencia oficial, 100% acrílico, desde 37 euros

Star Wars The Mandalorian El niño Puente de Punto para Hombres Multicolor L | Yoda bebé, Navidad del Puente Feo suéter Fair Isle de Navidad Ideas de Regalos para Hombre Ropa Hoy en Amazon por 43,22€

El personaje más entrañable es también uno de los favoritos para los Ugly Christmas Sweater, tanto es así que incluso Pull&Bear tiene en su catálogo esta versión a 29,99 euros , bastante ponible y con un mensaje empoderante.

Encuentro tu falta de fe alegría perturbadora: porque es Navidad, porque llevas un jersey feo de Star Wars. Un jersey con guiño en forma de juego de palabras que por otro lado, gracias a que es oscuro, resulta bastante discreto. Con licencia oficial, 100% acrílico, por 59 euros.

Jersey de punto oficial de Star Wars Darth Vader 'I Find Your Lack of Cheer Disturbing' para Navidad, Gris, Negro, Rojo, Blanco, M Hoy en Amazon por 59,99€

Marvel y DC Comics

Combinaciones cromáticas que son un atentado contra el buen gusto, logos originales y un sin fin de alternativas son los ingredientes para que un "jersey feo de navidad de Marvel y DC Comics" sea una receta de éxito.

Uno de los últimos lanzamientos producidos por Marvel queda así de bien convertido en un jersey feo navideño en el que el ying-yang encaja a la perfección con los copos de nieve. Producto oficial, por 59 euros

Marvel Shang-Chi - Jersey de Navidad para hombre o mujer, multicolor, XXXL Hoy en Amazon por 59,99€

Inspirado en el traje usado por los Ikaris en Eternals, el azul es el absoluto protagonista de este jersey que, si no sabes muy de qué va el tema, puede pasar por un jersey navideño con 0 unidades de geek. Con licencia oficial, por 59 euros

Marvel Eternals - Jersey de Navidad para hombre o mujer, multicolor, XS Hoy en Amazon por 59,99€

Go big or go home, o lo que es lo mismo, si vas a comprarte un Ugly Christmas Sweater geek, asegúrate de que sea feo feo. Aunque claro, para gustos los colores: este modelo inspirado en Thor te va a ayudar a no pasar d esapercibido. Producto oficial, por 59 euros

Thor Jersey de punto de Navidad unisex para hombres o mujeres, suéter feo Marvel Vengadores regalo, multicolor, S Hoy en Amazon por 59,99€

Pero feo de verdad, ¿eh? Un buen ejemplo es este modelo de Spider-Gwen, con un montón de arañitas mezcladas con copitos de nieve. Producto oficial, 100% acrílico ideal para quienes les pica la lana, por 59 euros

Spider-Gwen Jersey de punto de Navidad unisex para mujeres o hombres, suéter feo Marvel Spider-Man regalo, multicolor, S Hoy en Amazon por 59,99€

Rebajadísimo este jersey de Wonder Woman muy llamativo e incluso bonito. Solo queda la talla XL, pero cuesta 19,99 euros en Zavvi (+2,99 euros gastos de envío). Con licencia oficial de DC

Marvel es mucho más que una franquicia: su legado ha trascendido hasta alcanzar la moda, de ahí que las camisetas con su logo se hayan convertido en algo mainstream. Para quien quiera un Ugly Christmas Sweater y acertar seguro, la versión hecha jersey cuesta desde 36 euros.

Marvel Comics Iconos héroe Puente de Punto para Hombres Armada XL | Feo Feria suéter de Navidad Puente Isla de Navidad Ideas de Regalos para Hombre Ropa Hoy en Amazon por 37,06€

Harry Potter

Harry Potter y su inherente estilo británico es garantía de éxito para lograr un toque distinguido incluso en prendas llamadas a ser extravagantes y para muestra estos cuatro jerseis.

De hecho, este modelo es tan bonito que entra raspado dentro del recopilatorio. Renos, búhos, copos de nieve y las gafas de Harry para poner en Navidad o en cualquier momento. Con licencia oficial, desde 34 euros

Harry Potter Iconos Fair Isle Puente de Punto para Hombres Multicolor L | Puente de Navidad Suéter Feo de Gryffindor de Hogwarts de Navidad Ideas de Regalos para Hombre Ropa Hoy en Amazon por 39,36€

Si te sientes identificado con esta casa de Hogwarts, este feo jersey navideño es para ti. Grises, dorados y el blasón de la casa maridan a la perfección con los copos de nieve. Con licencia oficial, por 59 euros

Harry Potter Hufflepuff Jersey de Navidad para mujer – Suéter feo regalo Hoy en Amazon por 59,99€

Si te consideras una persona oscura, te sientes identificado con Voldemort – ¿tu nariz bien? – o simple y llanamente te gusta la combinación cromática de este candidato, aprovecha porque solo está disponible en dos tallas, es producto oficial y cuesta 48 euros

HARRY POTTER Jersey navideño de Punto Slytherin Crest Unisex: Mediano Hoy en Amazon por 48,09€

Este precioso jersey feo de Navidad esconde un mensaje nada sutil y un poquito pasivoagresivo: qué poquito te gustan las celebraciones familiares compartiendo mesa con tu cuñao. Producto oficial, por 59 euros

Jersey de Navidad oficial de Harry Potter con texto en inglés "I'd Rather Spend Christmas at Hogwarts" Negro, blanco, rojo, verde, azul, amarillo. M Hoy en Amazon por 59,99€

Videojuegos

¡Esta Navidad hazle un guiño a tu videojuego favorito! Ojo porque hay sorpresas en forma de grandes clásicos adaptados de forma maestra a este formato.

Atrevido, original y diferente este jersey de 'The Legend of Zelda Hyrule', que ni siquiera tiene los clásicos copitos de nieve. Póntelo en Navidad y durante el invierno, porque es bastante estiloso. Por 44 euros, licencia original.

The Legend of Zelda Hyrule Hombre Christmas Jumper Verde S, 50% algodón, 50% poliacrílico, Regular Hoy en Amazon por 44,90€

'Pacman' es un título atemporal que hemos visto en camisetas, edredones, ropa interior y por supuesto, también en jersey navideño, en este caso de la mano de Pull&Bear: 29 euros cuesta.

Es un jersey pero bien podría ser la parte de arriba de un pijama por sus estampados y colores brillantes. Ten valor a ponerte este Ugly Christmas Sweater del fontanero más famoso de todos los tiempos. Por 34 euros

numskull Super Mario Suéter, L Unisex Adulto Hoy en Amazon por 34,99€

Con perdón, jersey feo donde los haya: Blanka y Bison le sientan a la prenda como a un Cristo dos pistolas, y la combinación de colores tampoco es la más acertada, pero aquí hemos venido a jugar, ¿no? Producto oficial, por 29 euros

Jersey de Navidad Oficial de Street Fighter Blanka Vs Bison Hoy en Amazon por 29,99€

Cine y TV

Como espectáculo de masas, el cine y la televisión marcan las modas y este 2021 es el año de 'El Juego del calamar'. El éxito de Netflix tiene jersey de Navidad oficial: 52,99 euros cuesta en Merchoid de importación y stock limitadísimo.

Otra alternativa por si se agota el stock o no llega a tiempo la encontramos en eBay: 19 euros (+40 euros de gastos de envío desde el Reino Unido) cuesta este jersey disponible en varias tallas y colores con el mensaje "Merry Squidmas" y las figuras geométricas de la serie.

Mens Squid Game Christmas Edition Merry Squidmas Knitted Jumper Sweater (Unisex) Hoy en Ebay por 19,98€

Si al binomio Navidad-Nieve le añadimos una de las series de referencia de las últimas décadas tenemos este jersey feo que casi parece un pijama. Edición limitada de Primark, Noticias breves, ya está aquí, ya llegó para usted Mr. Quitanieves, por 46 euros

Primark Limited The Simpsons - Sr. Plow - Jersey de Navidad Hoy en Amazon por 46,42€

Llamativo y de lo más original este jersey de 'Stranger Things' donde el rojo y el negro nos hará ser los reyes y reinas de la fiesta... al menos en cuanto a captar la atención. Por 45 euros

Stranger Things Ugly - Suéter navideño para hombre y mujer, Multicolor, XXX-Large Hoy en Amazon por 45,94€

Para quienes vuelven a casa por Navidad, como el eslogan del turrón, este jersey con E.T., icónico personaje de la infancia de muchos lectores y editores de Xataka. En estos momentos solo disponible en talla XXL por 39 euros

Popgear E.t. Going Home for Christmas-Jersey de Punto para Mujer, Color Azul Marino suéteres, XXL Hoy en Amazon por 39,99€

Si esta selección de jerséis de Navidad con un toque geek te ha dejado con ganas de más, aquí puedes ver la edición de nuestros jerséis feos de Navidad de 2020, los ugly christmas sweater de 2019 y los 31 jerséis feos de 2018.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.