Esta Navidad triunfa en casa con un jersey feo: 31 ideas geek para el Ugly Christmas Sweater

La Navidad es época de volver a casa para estar con los tuyos, cenas copiosas, regalos y jerseys horteras, la enésima tradición para estos días del late capitalism. Seguro que a estas alturas del año ya has visto muchos jerseys navideños feos, pero nuestra selección de jerseys de Navidad tienen un punto geek.

¿Amor por la Navidad o mal gusto? Sea como sea, deja tu vena Grinch a un lado, sumérgete en el espíritu de la Navidad y libera tu lado más kitsch. Además, no tienes excusa: todos son unisex. ¿Aparecerás con uno puesto el día de año nuevo?

Ugly Christmas Sweater: Qué es y cuándo tiene lugar

El 'Ugly Christmas Sweater' o día del jersey de Navidad es una tradición de reciente creación que tiene lugar el 21 de diciembre, dando el pistoletazo de salida a las fiestas. Un día para dejar los uniformes y la ropa casual a un lado y embutirte en un jersey de Navidad. Cuanto más feo, mejor.

A juzgar por lo rápido que se agotan estos jerseis (ya lo descubrirás más abajo), la del 'Ugly Christmas Sweater' es una tradición que cada año va sumando adeptos. Participar es muy sencillo: solo tienes que hacerte con uno, llevarlo durante ese día e inmortalizar el momento para posteriormente llevarlo a sus redes sociales.

Aunque sea el 21 de diciembre, tienes otros 364 días para ataviarte con ellos, si el clima lo permite. Estos son de temática navideña geek, pero también hay algunos como el de Windows 95 que ha arrasado en redes sociales.

Los mejores jerseis feos de Navidad geek

Jurassic Park

Cinco películas de Jurassic Park después, es momento de encontrarnos con algo más terorífico que los dinosaurios: este jersey de Navidad oficial. En Merchoid por 54,99 euros.

Star Wars

Una de las sagas cinematográficas más populares de todos los tiempos, Star Wars, no tiene un jersey navideño oficial, sino una línea completa. Y he de decir que son muy originales y bonitos. Uno de los más llamativos es este de Darth Vader. En Amazon por 44,99 euros

Luke Vs Darth Star Wars

Otro que nos ha llamado la atención ha sido este, en el que Luke Skywalker y Darth Vader se enfrentan en medio de un estampado de copos de nieve. En Amazon por 44,99 euros.

Star Wars: la trilogía del jersey

Qué bien le sienta la navidad a la nave Halcón Milenario. Un estampado original en un jersey verdaderamente llamativo. En Geekstore por 34,99 libras.

Batman

Este es el jersey feo navideño oficial de Batman, una prenda que combina nos clásicos motivos de Navidad como los copos de nieve con la silueta del murciélago y una escena entre el superhéroe y uno de sus archienemigos, el Joker. En Amazon por 44,99 euros.

Superman

Seguimos con los héroes de DC con Superman y una advertencia conocida por todos desde nuestra tierna infancia "a los chicos malos les traen carbón". En Amazon por 44,99 euros.

Spiderman

El jersey navideño oficial de Spiderman cuenta con un estampado original, llamativo y bonito, de hecho. ¿Quién nos iba a decir que las arañas iban a quedar tan bien con los copos de nieve? Por 49,99 euros en Merchoid.

Capitan America

El del Capitan America es un jersey para no pasar desapercibido en cualquier reunión que se precie. Y además está rebajado en Merchoid hasta los 39,59 euros

Wonder Woman

No se queda atrás en este sentido el de Wonder Woman, con la inconconfundible uve doble coronando el pecho de la prenda. En Merchoid por 54,99 euros

El señor de los anillos

La novela (y la saga cinematográfica posterior) dan material de sobra para hacer una colección completa de ropa, pero hay que reconocer que el simbolismo de este feo jersey de Navidad es bastante original y acertado. El ojo que todo lo ve, vislumbrando los langostinos de la cena de Nochebuena. En Boxlunch por 44,92 dólares, agotado.

Juego de Tronos

Otra saga que no se queda atrás en cuanto a contenido y que además esperamos que siga dando más es la de Juego de Tronos, tanto en formato serie como en las novelas de George R.R. Martin. En este caso protagoniza el jersey el entrañable Hodor. Y es que si ya te has cansado del "ho ho hold the door", en Navidad puedes cambiarlo por el "ho, ho, ho" de Papá Noel. En The Wholesale T-shirt por 34,99 dolares.

Rey de la noche de Juego de tronos

¿Cómo no le van a sentar bien el estampado de copos de nieve al temible rey de la noche? Después de todo, el Invierno ya está aquí. En target por 29,99 dólares, si bien no envían a Europa y está agotado. Pero es un auténtico jersey feo de Navidad.

Harry Potter

Sorprendentemente este jersey navideño es bastante elegante, combinando motivos de Navidad con la heráldica de los Ravenclaw, una de las cuatro casas en las que se dividen los estudiantes del Colegio Hogwarts. En Merchoid por 54,99 euros.

Otro de Harry Potter

Los fans de las novelas de J.K. Rowling también tienen varias prendas navideñas para elegir, y es que el estilo británico encaja a la perfección con el jersey feo de Navidad. Este jersey es para los amantes del minimalismo en una prenda tan barroca. En Amazon por 59,99 dólares.

Hora de aventuras

'Hora de aventuras' es una serie de lo más original y su jersey navideño oficial no puede más que estar a su altura. Qué combinación cromática. En Amazon por 44,39 euros, disponible en varias tallas. Incluye un pin de regalo.

Rick & Morty

Otra serie de dibujos para adultos como Rick & Morty también se ha animado a lanzar su propio jersey feo navideño, que todo sea dicho, es bastante bonito. En Merchoid por 34,99 euros.

Wall-E

Ojo porque este diseño es de lo más atractivo y original en azul y verde con Wall-E y Eve de la entrañable película de Disney Pixar Wall-E. Un jersey bonito y una película todavía más bonita para ver en estas fechas. En Boxlunch por 44,95 dólares, aunque está agotado.

Futurama

Corre el año 2999 y el entrañable Santa Claus se ha convertido en un temible robot que te aniquila si te pilla la noche del 24 de diciembre por la calle. Así es la Navidad de Futurama y así la plasma esta sudadera de Redd Bubble, por 35,25 euros.

Breaking Bad

Aunque la serie llegó a su fin hace unos añitos, Heisenberg sigue gozando de gran popularidad. Esta sudadera fina cuenta con los protagonistas serigrafiados y motivos moderadamente navideños como unos matraces, la furgoneta-laboratorio tirada por renos y unos cactus nevados porque por qué no. En Red Bubble por 29,88 euros.

Dragon Ball Z

Otra serie mítica de dibujos animados para el recuerdo es Dragon Ball, una serie japonesa basada en el manga con un jersey navideño tan colorido como los personajes de la serie. Y es que su jersey navideño combina motivos orientales con un naranja brillante que te hará brillar más que un abeto decorado. En Boxlunch por 44,92 dólares, agotado.

Pokémon Pikachu

De serie de dibujos a tu jersey pasando por videojuego viral. 'Pokémon' cuenta con una gran cantidad de fans en cualquiera de sus versiones y este colorido jersey seguro que no es una excepción, de hecho está agotado en Boxlunch, donde cuesta 23,49 dólares.

Super Mario

Si hay un personaje legendario en la historia de los videojuegos, ese es Mario. Nuestro fontanero favorito también tiene su jersey feo oficial fabricado en 100%. Por 44,99 euros en Amazon.

Sonic

Otro personaje icónico que se ha convertido en un fenómeno cultural de nuestra generación es Sonic el erizo. Un clásico trasladado al jersey acompañado de Knuckles y Tails. En Geekstore por 34,99 libras, sin stock.

Crash Bandicoot

Aunque son conocidos como 'Ugly Christmas Sweater', ya hemos visto que algunos no solo no son feos sino que tienen su punto. No es el caso del jersey oficial de Crash Bandicoot, casi un atentado contra el buen gusto. En Geekstore por 19,99 libras. Ojo porque quedan pocas unidades

Zelda

La saga de Nintendo Zelda también cuenta con su jersey oficial, un modelo discreto fabricado en algoón y acrílico que se puede encontrar en Merchoid por 53,99 euros.

Kingdom Hearts

Mucho ha llovido desde que el primer 'Kingdom Hearts' viera la luz, sin embargo el último data de 2017, un tiempo para atesorar fans de la saga de un amplio abanico de edades que pueden enamorarse de este original jersey oficial. En Boxlunch por 41,93 dólares, desgraciadamente está agotado.

Dungeons and Dragons

En Think Geek ya se ha agotado este jersey feo oficial de Dungeons and Dragons (49,99 dólares), un modelo 100% acrílico con relativo buen gusto combinando dragones y hachas con los copos de nieve.

Street Fighter: Ken Vs Ryu

Otro juego mítico multiplataforma que amenizó nuestra infancia en máquinas arcade es el Street Fighter. En la zona del pecho, la clásica pelea entre Ken vs. Ryu adornada por copos de nieve. En Merchoid por 39,99 euros, aunque ya tristemente sin stock.

Fallout 76

Los jerseys feos de Navidad son ya una divertida tradición y si se llaman así es por modelos como este del videojuego Fallout 76, una prenda verdaderamente poco bonita. Aunque para gustos, los colores. En Amazon por 44,99 euros.

Playstation 4

¿Por qué elegir un juego icónico pudiendo elegir una videoconsola? Incluso Playstation tiene su propio jersey feo oficial, una prenda en la que los copos de nieve comparten el estampado junto con los clásicos iconos de control: círculo, "equis", cuadrado y triángulo. En Geekstore por 19,99 libras.

Space Invaders

Si eres fan del mítico juego de los setenta 'Space Invaders', este jersey auna a la perfección el espíritu navideño con los icónicos marcianitos. Es llamativo y muy original. En Geekstore por 19,99 libras.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.