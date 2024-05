Esta freidora de aire XL de Lidl es perfecta para comer sano y afrontar con éxito la Operación Bikini

Las freidoras de aire se han convertido en uno de los pequeños imprescindibles en muchas cocinas, sobre todo entre quienes buscan comer sano. Si estás buscando una, ahora en Lidl tienes en oferta esta freidora de aire XL de Philips por 84,99 euros.

Philips ® Freidora de aire XL 6,2 L 2000 W PVP en Lidl — 84,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar freidora de aire XL Philips al mejor precio

El precio recomendado que tiene esta freidora de aire de la firma Philips es de 184,99 euros pero, ahora, en Lidl está mucho más rebajada. Se puede conseguir con un descuento de 100 euros, ya que está disponible por 84,99 euros. Los gastos de envío de 3,99 euros y la recibes en tu domicilio en un plazo de 1 a 3 días.

Esta freidora de aire destaca por contar con una gran capacidad de 6,2 litros. Además, si no eres un cocinero experto, no te preocupes ya que cuenta con siete programas de cocción preestablecidos, convirtiéndose así en una opción muy versátil para cocinar.

También cuenta con apagado automático y la temperatura se puede ajustar de forma manual desde los 60 hasta los 200 grados. Incorpora un temporizador de 60 minutos que incluso avisa con un pitido cuando la comida está lista.

El tamaño de esta freidora de aire de la firma Philips es de 38,8 x 38,8 x 36,7 cm y pesa 5,56 kg. Con estas dimensiones compactas, es una airfryer perfecta para cualquier tipo de cocina, sea cual sea el espacio que tengas para colocarla.

También te puede interesar

ARCOS Pelador de Verduras en Juliana Hoy en Amazon — 5,84 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

ARCOS Pelador Profesional 130mm en Acero Inoxidable Cromado Hoy en Amazon — 4,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imágenes | Philips

En Xataka | Me he comprado una freidora de aire y ya casi no uso el horno: estos son mis consejos y recomendaciones de compra

En Xataka | Mejores robots de cocina (2024): cuál comprar y 10 modelos recomendados desde 250 a 1.499 euros