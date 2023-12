Esta cámara instantánea barata de Polaroid es el regalo ideal para conseguir fotos navideñas al momento y originales

Aunque no lo parezca, todavía hay gente de todo tipo de edad que vive alejada de las redes sociales y que no precisa de un móvil con gran cámara. Eso no quita que estas personas no quieran inmortalizar todo lo que hagan, de ahí que una cámara instantánea pueda tener sentido en situaciones así. Y en ese ámbito de productos, la Polaroid Now Gen 2 es una gran opción por estar a 119 euros.

Comprar la cámara instantánea Polaroid Now Gen 2 al mejor precio

Viene en un pack que suele tener un precio de 149 euros, pero ahora se queda en 119 euros, con un ahorro de 30 euros para volver a colocarse en su precio más bajo. Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis.

Una cámara para quienes buscan un resultado vintage en sus fotografías, y qué mejor que Polaroid, una de las marcas más tradicionales del sector. Cuenta con un tamaño de bolsillo usando un 40% de materiales reciclados, incluso cabe en la palma de la mano.

Integra flash para fotografías nocturnas o de menos luz, así como un espejo reflectante para usarlo en selfies con los amigos o la familia. Dispone de enfoque automático de doble lente y focales de entre 35 y 40 mm.

También cuenta con doble exposición y con un temporizador de 9 segundos. Pero no viene sólo la cámara, sino que le acompaña un paquete doble de película Color i-Type con 16 fotos para que pueda disparar de inmediato.

Imágenes | Polaroid

