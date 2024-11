Con esta alternativa económica a los Joy-Con se juega mucho más cómodo en Nintendo Switch

Que a estas alturas Nintendo Switch sea una de las videoconsolas más vendidas de la historia no es casualidad. Aunque al paso le han salido duras competidores, la híbrida de Nintendo sigue siendo toda una súper ventas y una de las más queridas de los jugadores. Gracias, sobre todo, a su excelente versatilidad. La cual nos permite hasta intercambiar sus mandos por estos Hori (en Amazon por 29,40 euros).

Añaden funciones extra como el modo turbo o botones traseros configurables a nuestro gusto

Aunque el Black Friday está al caer, estos días previos a la mayor fiesta de las ofertas del año no dejamos de encontrar chollos en todo tipo de terrenos. Y hoy vemos rebajadísimos estos mandos ergonómicos para Nintendo Switch y Switch OLED, que no esperan más y ya están a mínimo histórico: sólo 29,40 euros en Amazon. Oportunidad para no dejar escapar.

A muchos jugadores les resulta incómodo jugar a Nintendo Switch en modo portátil en largas sesiones. Momento en que entran en juego los Hori Split Pad Compact: unos mandos con los que sustituir a los Joy-Con. Que no sólo son más cómodos y ergonómicos, sino que además son mucho más baratos.

A caballo entre los mencionados Joy-Con y los Split Pad Pro, también de Hori, estos Split Pad Compact (disponibles en varios colores) ofrecen una mayor superficie de agarre mientras jugamos, además de una botonera con mejor tacto y unos joysticks que se sienten más premium en los dedos.

E incluso aunque al usarlos perdemos por el camino la vibración o el giroscopio de los Joy-Con, a cambio ofrecen una función turbo súper útil en según qué juegos y dos botones traseros que podemos configurar a nuestro antojo. Los cuales no sabemos lo que mejoran la experiencia de juego hasta que no los probamos.

Imágenes | Nintendo, Hori

