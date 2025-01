La espera ha merecido la pena. La PS5 Pro recibe su mayor descuento hasta la fecha, pero por tiempo limitado

MediaMarkt ha comenzado el año con algunas de sus mejores campañas: Día sin IVA, Semana Web, La Cuesta Abajo y... ahora le toca el turno a las Ofertas Flash. Es esta última campaña la que ha concentrado las mejores ofertas, siendo la PlayStation 5 Pro una de las que más está destacando. ¿Por qué? Básicamente porque nunca ha estado tan barata: desde ya mismo se puede comprar por 669 euros en lugar de los 799,99 euros que venía costando.

Un descuento histórico

La PlayStation 5 Pro no ha recibido prácticamente ningún descuento desde su lanzamiento porque no tiene competencia: es la consola más potente del mercado y no compite con un igual (en potencia). Pero todo ha cambiado con la primera gran oferta que ha lanzado MediaMarkt. Eso sí, aunque las Ofertas Flash estarán disponibles hasta el próximo 27 de enero es posible que el stock de la PS5 Pro se acabe antes.

¿Por qué elegir una PS5 Pro y no otra consola? Lo primero es que elegir un modelo u otro depende de dos factores: lo que estemos buscando y cuánto dinero podemos gastarnos. Es una consola cara. Pero si tu bolsillo te lo permite y estás buscando lo mejor de lo mejor, la PlayStation 5 Pro es una apuesta segura para tener la mejor experiencia.

Uno de los grandes alicientes de este modelo es que es la primera consola en contar con el denominado PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), una tecnología de reescalado que se basa en Inteligencia Artificial para mejorar la nitidez y el detalle en los videojuegos. Algo similar, pero salvando las distancias, a lo que podemos ver en el DLSS.

También hay un salto en cuanto a capacidad de almacenamiento se refiere. La PlayStation 5 cuenta con 1 TB, mientras que la PlayStation 5 Pro viene con 2 TB; el doble. Además, la PS5 Pro puede presumir de tener un mejor rendimiento que otras consolas, así como una mayor tasa de fotogramas y un renderizado más rápido.

Lo malo es que la PlayStation 5 Pro es una consola digital. Lo bueno es que siempre tenemos la posibilidad de instalarle el lector de discos que antes de su lanzamiento se vendía para la PlayStation 5 Slim. Eso sí, se compra por separado todavía cuesta encontrarlo en las tiendas porque no hay casi stock.

